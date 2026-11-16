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Una noche de nostalgia: Falcao García volvió a jugar con Atlético de Madrid

El experimentado delantero colombiano participó en un partido de exhibición entre las leyendas del cuadro colchonero y las de América de México.

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Daniel Bello
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Una noche de nostalgia: Falcao volvió a jugar con Atlético de Madrid
Radamel Falcao García disputó este sábado un partido de exhibición junto a otras leyendas del Atlético de Madrid.
Foto: Atlético de Madrid

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Radamel Falcao García volvió a vestir los colores de Atlético de Madrid, uno de los equipos en los que más brilló a lo largo de su carrera. Mientras se define su futuro como futbolista profesional, el experimentado delantero colombiano aprovechó para disputar un amistoso en compañía de otras leyendas del cuadro colchonero.

El encuentro de exhibición, que reunió a antiguos referentes de Atlético de Madrid y América de México, tuvo lugar este domingo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. El conjunto madrileño, que contó con figuras como Diego Godín, David Villa, Joao Miranda y Maxi Rodríguez, se impuso por 3-1 ante las Águilas de Ciudad de México.

Raúl García y David Villa fueron los encargados de poner en ventaja al cuadro rojiblanco, mientras que Oribe Peralta descontó para los mexicanos. El también colombiano Aquivaldo Mosquera, quien en su momento supo ser referente del conjunto americanista, marcó en propia puerta el gol que sentenció el compromiso.

Al margen del resultado, para el Tigre fue una oportunidad de recordar una de las etapas más exitosas de su trayectoria deportiva. “Después de mucho tiempo, mucha alegría de ponerme nuevamente estos colores, reencontrarme con excompañeros (…) defender este escudo siempre es algo que valoro mucho”, expresó el delantero colombiano.

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Falcao se ganó un lugar entre los grandes referentes de la historia de Atlético de Madrid. En las dos temporadas en las que defendió su camiseta, entre 2011 y 2013, el delantero nacido en Santa Marta disputó 91 compromisos oficiales, marcó 70 goles y conquistó tres títulos: la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

A sus 40 años, el máximo goleador histórico de la selección de Colombia todavía no ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional. Tras su último paso por Millonarios en el primer semestre de 2026, mantiene abierta la incógnita sobre su futuro, mientras disfruta de este tipo de encuentros con figuras que marcaron su carrera.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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