Uruguay vs. Chile en las Eliminatorias hoy: hora y canal para verlo en vivo

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa. Foto: EFE - ENZO SANTOS BARREIRO

Uruguay inicia este viernes en Montevideo el largo camino hacia el Mundial de 2026 enfrentando a Chile con un equipo renovado, de la mano de un Marcelo Bielsa que se estrena en partidos oficiales como entrenador de la Celeste.

El debut en clasificatorias del DT se produce ante un viejo conocido del argentino, el Chile que entrenó entre 2007 y 2011 y que aún lo idolatra.

Sin sus jugadores históricos, ni futbolistas del medio local, el Uruguay de Bielsa incluirá en estos dos primeros partidos de las clasificatorias sudamericanas (el martes visitará a Ecuador en Quito) a jugadores que superan por poco los 20 años, algunos de ellos sin pasado en el combinado nacional.

El promedio de edad de los 25 convocados por el DT argentino para esta doble fecha es el más bajo desde 2015 (24,5 años) y por primera vez no habrá en el plantel jugadores que hayan participado en la conquista de la última Copa América ganada por Uruguay, en 2011.

El más veterano es el arquero Sergio Rochet, con 30 recién cumplidos, y el más joven, el volante Cristian Olivera, de 21, que aún no ha tenido minutos en la selección mayor.

Uruguay vs. Chile: hora y canal para ver en vivo

El partido entre Uruguay y Chile, válido por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al mundial de 2026, se jugará este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo.

En Colombia el partido empezará a las 6:00 de la tarde, las 8 en territorio uruguayo, y la transmisión estará a cargo del Canal Caracol, en sus señales de televisión abierta, así como en sus señales digitales.

Uruguay va con Suárez y Cavani fuera del equipo

El recambio generacional se acompaña de la salida de referentes. Las más polémicas fueron sin duda las del ‘Pistolero’ Luis Suárez y del ‘Matador’ Edinson Cavani.

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar ante Chile por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico -no sólo uruguayo-, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

“Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo el sábado pasado el entrenador rosarino en conferencia de prensa.

Uruguay tendrá además otras ausencias obligadas, por lesión, fundamentalmente Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, José María Giménez y Ronald Araújo, claves en la selección en su andamiaje anterior.

Chile, la contracara: escaso recambio

La actualidad de Chile es prácticamente la contracara de la de Uruguay: la roja basa todavía su funcionamiento en varios de sus referentes históricos y el recambio aún no ha logrado cuajar. A los mundiales de Catar 2022 y Rusia 2018 ni siquiera logró clasificar.

Y en Chile todavía recuerdan con cariño a Bielsa, el DT que inició el camino con la generación dorada de la Roja, liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que años después se consagraron en la Copa América de 2015 y 2016.

El actual DT de Chile, el también argentino Eduardo Berizzo, debió anular, a último momento, la convocatoria de cuatro jugadores que se lesionaron el fin de semana.

A eso, se sumaría la ausencia de Alexis Sánchez. Según medios chilenos, el delantero del Inter de Milan estaría fuera del partido por problemas físicos.

Más allá del gran desafío que implica Chile, Bielsa alabó el potencial de su colega y compatriota.

El miércoles, desde Santiago, Berizzo le devolvió gentilezas a su “maestro” y “amigo”, al que supo tener como entrenador.

“Uruguay es un equipo que marca el ritmo, pero Chile saldrá a ganar. (...) El que interprete mejor y más rápidamente y se imponga con sus armas se quedará con el resultado” en un partido “hermoso de jugar”, declaró.

Por eliminatorias mundialistas, Chile nunca ganó en Uruguay.

