La Vuelta contempla salida del Israel-Premier Tech por motivos de seguridad

Kiko García, director técnico de la Vuelta a España, considera que la solución al conflicto que ha estallado con las numerosas protestas respecto a la participación del Israel-Premier Tech, que acortaron la etapa de este miércoles en Bilbao, pasa en que ese conjunto advierta que su presencia dificulta la seguridad de los demás competidores.

“Que la gente entienda que la situación no es fácil y entre todos podamos buscar una solución. Que para mí solo hay una, que sería que el propio equipo Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás”, dijo García tras la etapa 11, cuyo final se acortó en 3 kilómetros y quedó sin vencedor oficial.

García desveló que ha sondeado a los equipos, que han agradecido y entendido que la solución tomada en la etapa era la mejor ante el riesgo que había en la recta de llegada, donde varios activistas propalestinos cortaron un tramo de la Gran Vía, lo que hacía peligrar al pelotón.

El director técnico de la carrera apuntó que la organización trató de “encontrar un equilibrio entre la seguridad y el no perjudicar a los miles y miles de aficionados que estaban disfrutando de la etapa”.

“Hemos visto lo que ha pasado en el primer paso por meta, que la situación era incontrolable y decidimos tomar el arco de seguridad de los tres kilómetros, sin eliminar ninguna parte de la etapa y simplemente cancelar la línea de meta porque no hubiera cambiado ya nada de la etapa”, dijo.

La decisión es del Israel-Premier Tech

Kiko García desveló que habló con los corredores y les transmitió el sentir de la organización. “Creo que es el momento de tomar una decisión. No solamente nosotros, que como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera, el calendario”, reflexionó.

“Nosotros (la Vuelta) no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos (el equipo) o alguien de más arriba”, insistió.

Kiko García reparó también en que “desde el principio de la Vuelta, Israel-Premier Tech ha tenido un trato especial en cuanto a protección, en carrera, en los hoteles, alrededor del bus y alrededor de los corredores”.

No obstante, agregó, la preocupación ahora no es solo “la protección de Israel-Premier Tech, sino la protección de todos. (...) Ahora lo que está en riesgo en la vida de los deportistas que están haciendo su trabajo”, subrayó.

García, no obstante, quiso dejar claro que entiende “perfectamente las protestas” porque “son totalmente comprensibles”. “Y a título personal, como ser humano, creo que deben estar sin traspasar la línea de la violencia, ya entramos en algo que puede ser mucho peor”, añadió.

“Ahora mismo hay que poner todo en la balanza y hay que valorar si podemos poner en riesgo una vuelta como la Vuelta a España, una carrera de tres semanas, una de las tres grandes, o preferimos seguir protegiendo a un equipo que está poniendo en riesgo todo lo demás”, finalizó.

