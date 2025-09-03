EN VIVO: Envigado vs. Millonarios, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

Nicolás Arévalo y Santiago Giordana de Millonarios.
Siga el minuto a minuto del duelo entre Envigado y Millonarios por Copa Betplay 2025
Actualización claveHace 5 horas
¡Arranca el partido!
0′ ⏱️ | ENV 🟠 0 vs. 0 MIL 🔵
Hace 5 horas
¡A la cancha!
Salen los equipos a la cancha del Polideportivo Sur. ¿Quién marcará primero?
Hace 5 horas
Cambio en el arco azul
Millonarios no pudo contar con el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien sufrió una lesión grado tres en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el compromiso anterior.
Actualización claveHace 6 horas
Alineación de Millonarios
Actualización claveHace 6 horas
Alineación de Envigado (con ocho canteranos)
