No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO: Envigado vs. Millonarios, siga el minuto a minuto de la Copa BetPlay 2025

El Embajador abre su serie de octavos en la Copa BetPlay en el Polideportivo Sur, donde encara el duelo de ida contra la Cantera de Héroes.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 08:01 p. m.
Nicolás Arévalo y Santiago Giordana de Millonarios.
Nicolás Arévalo y Santiago Giordana de Millonarios.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Siga el minuto a minuto del duelo entre Envigado y Millonarios por Copa Betplay 2025

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | ENV 🟠 0 vs. 0 MIL 🔵

Hace 5 horas

¡A la cancha!

Salen los equipos a la cancha del Polideportivo Sur. ¿Quién marcará primero?

Vínculos relacionados

La Vuelta contempla salida del Israel-Premier Tech por motivos de seguridad
Vingegaard: “Tenía ganas de celebrar en meta el cumpleaños de mi hijo”
Colombia, con el tiquete al Mundial en el bolsillo pero obligada a mejorar
Hace 5 horas

Cambio en el arco azul

Millonarios no pudo contar con el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien sufrió una lesión grado tres en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el compromiso anterior.

Actualización claveHace 6 horas

Alineación de Millonarios

Actualización claveHace 6 horas

Alineación de Envigado (con ocho canteranos)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Envigado vs. Millonarios

Envigado vs Millonarios

Envigado - Millonarios

Envigado Millonarios

copa betplay

envigado

millonarios

envigado - millonarios

envigado vs millonarios

copa colombia 2025

millonarios hoy

millos hoy

millonarios vs

millonarios goles

millonarios fc

partido millonarios

futbol colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar