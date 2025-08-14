Vasco da Gama buscará sumar un defensor de la selección de Colombia: hay acuerdo

El defensor, que perdió protagonismo en una de las ligas más competitivas de Europa, está en conversaciones avanzadas con el club histórico de Brasil, que busca reforzar su zaga. Foto: EFE - CJ GUNTHER

El futuro de Carlos Cuesta podría dar un giro importante en los próximos días. El defensa colombiano, que no tuvo una buena experiencia en su paso por el Galatasaray, está en la mira de Vasco da Gama, club brasileño que ha mostrado un interés firme en quedarse con sus servicios.

Cuesta llegó a Galatasaray con el cartel de ser uno de los centrales más sólidos de la selección de Colombia en su etapa en Bélgica. Sin embargo, en Turquía todo se torció pronto. El técnico Okan Buruk no le dio continuidad, lo ubicó en posiciones que no eran su especialidad y un error puntual en un partido terminó por marcar su destino. Desde entonces, las señales fueron claras: para la temporada que comienza, no entraba en los planes.

Vasco da Gama, el que más insiste

Aunque varios equipos tantearon la posibilidad de ficharlo, el Vasco da Gama ha sido el que más se ha movido. Según información desde Turquía, el club presentó una primera oferta de 3,5 millones de euros que fue rechazada. Galatasaray esperaba cerca de 8 millones, pero en una segunda propuesta, cercana a los 6 millones de euros por el 60% de su pase, las posiciones habrían empezado a acercarse. Incluso, se habla de una cláusula adicional: si Cuesta disputa un número determinado de partidos, Vasco pagaría 2 millones de euros más.

Por ahora, no hay confirmación oficial del acuerdo. De cerrarse, Cuesta se convertiría en el décimo colombiano en vestir la camiseta del club carioca, siguiendo el camino de jugadores como Fredy Guarín y Emerson Rodríguez.

El interés de Vasco da Gama por el talento colombiano no se limita a Cuesta. El club también negocia la llegada de Carlos Andrés Gómez, extremo del Rennes, en condición de préstamo con opción de compra. Con apenas 19 partidos disputados en la última temporada en Francia, el jugador de 22 años busca más minutos y un entorno competitivo que lo ayude a retomar su mejor nivel, lo que podría convertir a Vasco en el nuevo epicentro de la legión cafetera en Brasil.

Una oportunidad para volver a la selección

Para Cuesta, el interés de Vasco llega en un momento clave. Sus pocos minutos en Turquía lo dejaron fuera de las últimas convocatorias de la selección, y un regreso a un contexto competitivo, como el brasileño, podría devolverle protagonismo. Además, tendría como entrenador a Fernando Diniz, técnico con experiencia en potenciar futbolistas y que ayudó a que Jhon Arias llegara al fútbol europeo.

En los próximos días se sabrá si el paso de Cuesta por Turquía queda definitivamente atrás y si Brasil será su nueva casa futbolística.

