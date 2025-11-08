Vea el impresionante gol de Linda Caicedo con Real Madrid: lo comparan con el de Maradona

La atacante volvió a ser noticia en España con una jugada de otro nivel: tomó el balón en su propio campo, dejó rivales en el camino y marcó un golazo en la goleada 5-0 del Real Madrid frente a Alhama F.C. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Linda Caicedo volvió a dejar su sello en España con una de esas jugadas que parecen escritas para los resúmenes de fin de año. La delantera colombiana figura del Real Madrid Femenino, anotó un gol espectacular en la victoria 5-0 frente al Alhama ElPozo, por la Liga F de España.

El tanto llegó en tiempo añadido, a los 90+4 minutos, pero tuvo sabor de obra maestra. Linda tomó el balón en su propio campo, encaró con determinación y fue dejando rivales en el camino con una mezcla de velocidad, habilidad y magia. Ya en el área, definió con un remate fuerte y cruzado, imposible para la arquera rival.

El Real Madrid, que ya tenía el resultado asegurado con los tantos previos —uno en propia puerta de Alba S. (30’), y los goles de Silvia Cristóbal (50’), Keukelaar (54’) e Iris Ashley (89’)—, encontró en el cierre del partido el broche perfecto gracias a la magia de la colombiana.

Caicedo llegó a este compromiso tras su paso por la selección de Colombia en el inicio de la Liga de Naciones, donde fue una de las jugadoras más destacadas del equipo nacional, aunque no marcó gol. De regreso en España, mostró la misma energía y ambición que la caracterizan desde sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Con este tanto, Linda alcanza dos goles en la actual temporada. El primero había sido en octubre, en la victoria 3-0 ante el Levante.

En lo colectivo, la goleada permitió al Real Madrid mantenerse firme en la pelea por la cima. El equipo blanco es segundo en la tabla de posiciones de la Liga F, con 23 puntos, apenas uno menos que el Barcelona, líder con 24. Detrás aparecen la Real Sociedad (20) y el Atlético de Madrid (18), en una competencia que promete ser cerrada hasta el final del año.

A los 20 años, Linda sigue sumando capítulos a una carrera que no deja de sorprender. Desde que llegó al Real Madrid en 2023, su crecimiento ha sido sostenido, con minutos, goles y reconocimiento tanto en España como en Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador