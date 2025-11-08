Logo El Espectador
¡Luis Díaz, imparable! Golazo para el empate parcial de Bayern Múnich

El colombiano sigue demostrando su gran momento con un gol que parecía imposible.

Diego Daza Gómez
08 de noviembre de 2025 - 03:39 p. m.
Luis Díaz marca el empate parcial en el Unión Berlín vs. Bayern Múnich
Luis Díaz marca el empate parcial en el Unión Berlín vs. Bayern Múnich
Foto: EFE - Filip Singer
Luis Díaz acaba de realizar este sábado, en la fecha 10 de la Bundesliga 2025/26, otra genialidad para darle el empate parcial al Bayern Múnich. Apareció cuando el partido se le complicaba al gigante bávaro frente a Unión Berlín.

El guajiro, fiel a su resiliencia, no permitió que el balón saliera de la cancha: se barrió, recuperó el esférico y, desde un ángulo casi imposible por la cercanía con la línea de meta, sacó un derechazo para igualar el marcador 1-1.

Bayern Múnich, líder de la tabla con puntaje perfecto —nueve partidos, nueve victorias—, comenzó perdiendo ante Unión Berlín, que marcha décimo en la clasificación. El neerlandés Danilho Doekhi abrió el marcador al minuto 27, pero diez minutos después apareció el colombiano para empatar el partido.

Noticia en desarrollo...

Vea el golazo de Luis Díaz frente a Unión Berlín

Por Diego Daza Gómez

