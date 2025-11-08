EN VIVO: Atlético Nacional empata 1-1 con Águilas Doradas en Liga BetPlay; los goles

Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot con objetivos distintos. Para los verdes, mantenerse en la pelea del punto invisible y los de Rionegro por no perder su lugar en los cuadrangulares. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional y Águilas Doradas se cruzan este sábado en el Atanasio Girardot (6:20 p. m.) por la fecha 19 de la Liga BetPlay. El Verdolaga, con 34 puntos y la clasificación asegurada, busca cerrar el todos contra todos con ventaja deportiva para los cuadrangulares. En frente estará un rival urgido: los de Rionegro llegan séptimos con 27 puntos y necesitan sumar para no perder su lugar entre los ocho.

Siga aquí el minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 1 AGUI 🟡⚫️: Final del primer tiempo en Medellín. Los 45 minutos iniciales brindaron varias emociones y de ambos lados. El empate es justo porque ambos equipos han hecho méritos para estar en ventaja. Ospina y Fariñez estuvieron a la altura cuando fueron exigidos.

42’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 1 AGUI 🟡⚫️: Águilas aprovechó una recuperación mientras Nacional intentaba salir de su campo para tomar mal parada la zaga del conjunto local. Sin embargo, Ávalo, quien fue el que recibió y anotó el gol, estaba en posición adelantada. Águilas se animó en el final del segundo tiempo.

38’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 1 AGUI 🟡⚫️: Desde la pelota quieta, Águilas encontró el empate. Con un tiro de esquina, Jan Pineda capitalizó un rebote dentro del área y logró sacar un remate ajustado contra el poste izquierdo de David Ospina. Buen juego en Medellín.

28’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 AGUI 🟡⚫️: El partido entró en una seguidilla de jugadas y emociones fuertes. Pocos minutos después del penal, Nacional tuvo la opción de aumentar su ventaja en los pies de Alfredo Morelos, quien remató y reventó el travesaño.

26’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 AGUI 🟡⚫️: Obregón, el goleador del equipo, fue el encargado de cobrar. Sin embargo, golpeó el balón con demasiada potencia y se le fue por encima del arco.

24’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 AGUI 🟡⚫️: El volante creativo de Águilas Jan Pineda, recibió por su costado, enganchó a Camilo Cándido, pasó el balón e inmediatamente recibió un pisotón de Jorman Campuzano dentro del área.

20’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 AGUI 🟡⚫️: Nacional es claro dominador del juego y no permite aproximaciones de Águilas en su propio campo. El cuadro local cada vez que emprende un ataque genera riesgo.

12’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 AGUI 🟡⚫️: Terrible equivocación del central Mancilla, que intentó jugar atrás con su arquero, pero erró en el pase. Mateus Uribe presionó, aprovechó el error, y quedó mano a mano con el guardameta Wilker Fariñez, pero prefirió asistir a Juan Bauzá quien empujó el balón a la red sin arquero.

05’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 AGUI 🟡⚫️: EL control del balón es de Nacional, pero Águilas es consciente de su necesidad de sumar y en los primeros minutos insinuó ataques y rápidas transiciones.

01’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 AGUI 🟡⚫️: Ya rueda el balón en el Atanasio Girardot. El estadio está pintado de verde, en una fecha especial para el aficionado verdolaga: Es el día del festival del hincha verde.

El momento de Nacional invita al optimismo. El equipo paisa —con juego ofensivo y jerarquía en casa— viene de golear 4-1 al América de Cali por la Copa BetPlay y de vencer 3-0 a Llaneros en la liga. Su fórmula está clara: presión alta, movilidad en ataque y un Alfredo Morelos cada vez más determinante. El “Búfalo”, con cinco goles y tres asistencias, se ha convertido en el eje del frente ofensivo verde, respaldado por un mediocampo que llega en buen nivel colectivo.

Del otro lado, Águilas Doradas aterriza en Medellín con la moral arriba. Suma tres victorias consecutivas en liga, incluida la agónica ante Envigado (1-0) con tanto de penal de Obregón. El equipo de Jonathan Risueño ha encontrado equilibrio entre orden defensivo y velocidad por las bandas, donde Matías Ramírez —autor de cinco asistencias y un gol— es su carta más desequilibrante. La tarea será resistir el empuje local y aprovechar los espacios que deje Nacional.

El antecedente inmediato también le da un toque de picante al duelo: el pasado 18 de mayo, Águilas venció 2-1 a Nacional con goles de Rivas y Caballero, mientras que Morelos descontó.

