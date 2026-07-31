Video: así fue el fuerte cruce entre Paredes y Roldán en la clasificación de Boca Juniors

El árbitro colombiano Wilmar Roldán protagonizó un tenso cruce con Leandro Paredes y dividió opiniones sobre la reacción del experimentado juez. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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Boca Juniors sufrió mucho más de lo esperado para seguir con vida en la Copa Sudamericana 2026, pero terminó celebrando en Chile tras imponerse en la definición por penales contra O’Higgins. En una noche con amplio protagonismo colombiano, Álvaro Montero fue determinante bajo los tres palos, mientras que el árbitro Wilmar Roldán quedó en el centro de la conversación por un fuerte encontrón con Leandro Paredes durante el compromiso.

El equipo argentino cayó 1-0 en el tiempo reglamentario, resultado que igualó la serie y obligó a definir el clasificado desde el punto penal. Allí apareció Montero, quien atajó el cobro de Luis Pavez y ayudó a encaminar el triunfo del conjunto xeneize para asegurar su presencia en los octavos de final del torneo continental.

Montero pasó de las críticas a la reivindicación

El arquero colombiano llegó al partido señalado por su actuación en la derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra, compromiso en el que fue cuestionado por los tres goles recibidos. Sin embargo, en Rancagua encontró una oportunidad para responder y terminó siendo una de las figuras de la clasificación.

Además de su intervención decisiva en la tanda de penales, el guardameta de la selección de Colombia recibió el respaldo de la prensa argentina, que destacó su reacción tras una semana complicada.

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TNT Sports lo calificó como “clave en la clasificación de Boca por penales”, resaltando que la atajada a Pavez resultó fundamental para que el equipo avanzara de ronda.

Por su parte, el diario Olé aseguró que el colombiano pasó “de las dudas a la reivindicación”, al responder con personalidad, seguridad y una intervención decisiva cuando más lo necesitaba el equipo. El encuentro ante O’Higgins representó apenas su tercer partido con la camiseta de Boca Juniors.

Pese al reconocimiento, no todas las valoraciones fueron completamente positivas. Desde TyC Sports señalaron que, aunque salvó al equipo en la definición, todavía transmite cierta inseguridad bajo el arco y consideran que la actuación en los penales podría servirle para ganar mayor confianza en los próximos compromisos.

Incluso, durante el encuentro protagonizó una acción llamativa cuando demoró un saque desde su portería y Wilmar Roldán sancionó tiro de esquina para O’Higgins, aplicando la nueva reglamentación sobre la pérdida deliberada de tiempo.

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El fuerte cruce entre Wilmar Roldán y Leandro Paredes

Otro de los episodios más comentados de la noche tuvo como protagonista al árbitro colombiano. Desde antes del compromiso, la designación de Wilmar Roldán ya había generado inconformidad entre sectores del entorno de Boca Juniors.

La polémica aumentó a los 68 minutos, cuando el juez se disponía a amonestar a Jorge Figal por una falta cerca del área. En ese momento, Leandro Paredes se interpuso en la acción y se produjo un contacto físico entre ambos.

Roldán respondió mostrando la tarjeta amarilla al mediocampista y, además, lo empujó mientras le decía “conmigo, no”, una escena que quedó registrada en la transmisión oficial del partido.

La reacción del árbitro generó opiniones divididas. Mientras algunos destacaron su autoridad para controlar la situación, otros cuestionaron que el juez central respondiera físicamente al jugador, al considerar que debía mantener la calma y evitar cualquier tipo de contacto.

Además de Montero, el otro colombiano que fue inicialista en Boca fue Sebastián Villa, quien permaneció 57 minutos en el terreno de juego, aunque no logró ser determinante en el desarrollo del encuentro ni en el marcador. Al final, el equipo argentino terminó celebrando una clasificación trabajada, marcada tanto por la actuación de sus futbolistas colombianos como por una de las imágenes más discutidas de la jornada.

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