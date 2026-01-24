Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Video: Luis Javier Suárez marcó el gol de la victoria para el Sporting de Lisboa

El colombiano no se cansa de hacer goles y nuevamente fue el encargado de darle la victoria a su club en Portugal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de enero de 2026 - 09:12 p. m.
Luis Javier Suárez celebra el 2-1 sobre Arouca por la Liga de Portugal este sábado 24 de enero de 2026.
Luis Javier Suárez celebra el 2-1 sobre Arouca por la Liga de Portugal este sábado 24 de enero de 2026.
Foto: EFE - MANUEL FERNANDO ARAUJO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Suárez no deja de hacer goles. El delantero colombiano volvió a ser determinante en el Sporting de Lisboa, esta vez frente a Arouca por la fecha 19 de la Liga de Portugal. El artillero samario anotó sobre el minuto 90+6 para darle la victoria a su equipo y mantenerlo vivo en la pelea por el título de la primera división lusa, en la cual ocupa el segundo lugar.

Todo comenzó al 35’ con el primer gol de Luis Javier Suárez en el partido, quien suma 17 goles en el fútbol portugués y se mantiene como el goleador del campeonato. Ya en el segundo tiempo, al minuto 48, Arouca logró empatar el encuentro. Sin embargo, el equipo local no contó con que, sobre la bocina, Suárez volvió a reportarse en el marcador, y un cabezazo sentenció el cotejo al 2-1 final.

Vínculos relacionados

Sebastián Villa ya sabe dónde va a jugar en 2026: este es el equipo que se queda con él
Wolverhampton, con Yerson Mosquera y Jhon Arias, cayó frente a Manchester City
El Bayern Múnich de Luis Díaz perdió su invicto en la Bundesliga: caída frente a Augsburgo

Goles de Suárez frente a PSG

Por si el doblete de hoy fuera poco, el atacante de 28 años venía de marcarle otras dos dianas al vigente campeón de Europa, París Saint-Germain. Válido por la séptima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Luis Suárez aprovechó las únicas dos ocasiones que tuvo en el partido y cerró el 2-1 a favor del Sporting de Lisboa.

Con esto, el colombiano se sigue perfilando para ser el delantero titular de la selección de Colombia durante la próxima Copa del Mundo. Un olfato goleador que ya ha demostrado con la Tricolor; exactamente en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En esa ocasión, Luis Javier Suárez saltó al campo de juego como titular y le respondió al seleccionador Néstor Lorenzo con cuatro tantos. El resultado final fue un 6-3 a favor de Colombia que terminó sentenciando a Venezuela a ver el Mundial, otra vez, por televisión.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Sporting vs Arouca

Liga de Portugal

gol de Luis Suárez

goles de Luis Suárez

Luis Suárez vs. PSG

goles de Suárez frente a PSG

París Saint-Germain

Luis Suárez en Champions

UEFA Champions League

Champions League

Selección Colombia

Mundial 2026

Selección de Colombia

Colombia en el Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Néstor Lorenzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.