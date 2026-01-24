Video: Luis Javier Suárez marcó el gol de la victoria para el Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez celebra el 2-1 sobre Arouca por la Liga de Portugal este sábado 24 de enero de 2026. Foto: EFE - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Luis Suárez no deja de hacer goles. El delantero colombiano volvió a ser determinante en el Sporting de Lisboa, esta vez frente a Arouca por la fecha 19 de la Liga de Portugal. El artillero samario anotó sobre el minuto 90+6 para darle la victoria a su equipo y mantenerlo vivo en la pelea por el título de la primera división lusa, en la cual ocupa el segundo lugar.

Todo comenzó al 35’ con el primer gol de Luis Javier Suárez en el partido, quien suma 17 goles en el fútbol portugués y se mantiene como el goleador del campeonato. Ya en el segundo tiempo, al minuto 48, Arouca logró empatar el encuentro. Sin embargo, el equipo local no contó con que, sobre la bocina, Suárez volvió a reportarse en el marcador, y un cabezazo sentenció el cotejo al 2-1 final.

Goles de Suárez frente a PSG

Por si el doblete de hoy fuera poco, el atacante de 28 años venía de marcarle otras dos dianas al vigente campeón de Europa, París Saint-Germain. Válido por la séptima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Luis Suárez aprovechó las únicas dos ocasiones que tuvo en el partido y cerró el 2-1 a favor del Sporting de Lisboa.

Con esto, el colombiano se sigue perfilando para ser el delantero titular de la selección de Colombia durante la próxima Copa del Mundo. Un olfato goleador que ya ha demostrado con la Tricolor; exactamente en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En esa ocasión, Luis Javier Suárez saltó al campo de juego como titular y le respondió al seleccionador Néstor Lorenzo con cuatro tantos. El resultado final fue un 6-3 a favor de Colombia que terminó sentenciando a Venezuela a ver el Mundial, otra vez, por televisión.

