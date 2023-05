¿Salió la pelota? Ancelotti dice que el gol de Manchester City debió ser anulado

El árbitro Artur Dias (izq.) muestra una tarjeta amarilla al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Foto: EFE - Juanjo Martín

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que su equipo mereció ganar este martes en la ida de semifinales de la Champions, que los merengues empataron 1-1 con el Manchester City. Además, el italiano se quejó del arbitraje y del gol del empate de los ingleses.

“Quería ganar porque, visto el partido, merecimos ganarlo”, dijo Ancelotti, en rueda de prensa, convencido de que Real Madrid salió con buenas sensaciones para la vuelta.

Sobre el gol del City y la polémica arbitral, el estratega del cuadro merengue aseguró que no debió ser un tanto válido.

“Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología, pero no lo controlaron bien. El árbitro no ha estado muy atento”, explicó su versión.

🚨¡El BALÓN SÍ había SALIDO antes del GOL del CITY! 🚨



😱La recreación en 3D de Bein Sport que lo demuestra. #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/Qnye38y4AW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2023

🚨 ¡El gol del City debió ser anulado! ¡El balón salió del campo! NO lo corrigió el VAR. pic.twitter.com/RmOZfx4gQW — madridistaReal (@RMadridistaReal) May 9, 2023

Por otra parte, el técnico merengue restó importancia al hecho de que su equipo se viera dominado en el primer tramo del encuentro.

“Es normal que el City tenga la posesión, esto no tiene que volvernos locos. Lo importante era controlar bien el espacio entre líneas, porque pueden llegar rápido”, explicó.

“Después del gol (de Vinicius), hemos jugado al fútbol muy bien, controlando los espacios, creando cosas... Hemos jugado muy bien, ojalá se pueda repetir en la vuelta”, afirmó Ancelotti.

El entrenador italiano rechazó que se centraran solo en parar a Erling Haaland.

“Más que a Haaland, nos hemos focalizado en el control de los jugadores entre líneas, De Bruyne y Gundogan, y ahí, el trabajo de Kroos y Modric ha sido muy bueno”, consideró.

“Rüdiger (que fue el encargado de marcar a Haaland) ha hecho un partido fantástico, claramente hay que destacarlo, pero como todos, porque en el aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien, no nos han creado muchas oportunidades, han marcado desde fuera”, aseguró.

De cara a la vuelta en Mánchester la próxima semana, Ancelotti cree que hay que “ser capaz de jugar como jugamos esta noche, quizás jugando en casa van a empujar un poco más”.

"ESTABA AFUERA, NO LO DIGO YO, LO DICE LA TECNOLOGÍA." Carlo Ancelotti opinó sobre la jugada previa al gol del City en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/2sIqJwCywS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2023

