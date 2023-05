“Lamento no ir al Mundial”: Jhon Jáder Durán sobre la selección sub-20 de Colombia

Jhon Jáder Durán juega con Aston Villa en la Premier League. Foto: Twitter: Aston Villa

Aunque ya se había confirmado el sábado, confirmado por su entrenador, Unai Emery, en Aston Villa, este martes se hizo oficial que Jhon Jáder Durán no jugará el Mundial Sub-20 de Argentina con Colombia.

El delantero, una de las promesas más emocionantes de la selección nacional, no será prestado por el cuadro inglés, a pesar de que el antioqueño no tiene mucha continuidad en la Premier League.

Así lo confirmó el mismo Durán en sus redes sociales, dando fin y un cierre definitivo a las especulaciones al rededor de su participación en el campeonato.

“Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí, en lo personal, y para el país. Solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros”, escribió el ex Envigado en Twitter. Texto que remató diciendo: “Orgullosamente colombiano”.

Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mi en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros🙏🏾🇨🇴



Orgullosamente colombiano🇨🇴 pic.twitter.com/p5SSLNwlQt — JD (@jhonduran991) May 9, 2023

El sábado, no obstante, ya se sabía que la participación de Durán en el mundial no podría ser, pues el estratega español Unai Emery dijo: “Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”.

Hay que recordar que Jhon Jader Durán llegó a Aston Villa a principio de año, procedente de Estados Unidos.

Por los procesos de su contratación, el goleador tuvo que dejar la concentración de la selección sub-20 que iba a disputar el Sudamericano en Bogotá y Cali. Parecía, por la falta de confianza del entrenador, que en esta oportunidad el colombiano si iba a jugar el mundial con el seleccionado, aunque, no obstante, los planes del cuadro inglés son diametralmente opuestos.

