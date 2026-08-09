Video: un balón salió del estadio y terminó provocando un accidente de tránsito en Uruguay

Una insólita acción durante el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú hizo que la pelota saliera disparada a la avenida. Foto: Archivo Particular

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Un despeje a toda velocidad terminó mucho más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. Durante el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú, por la fecha 13 de la fase regular de la Segunda División Profesional de Uruguay, una pelota salió disparada del estadio y terminó provocando un accidente de tránsito en la vía, en una de las situaciones más insólitas que dejó la jornada.

El encuentro se disputaba este sábado en el Parque ANCAP, en el primer partido de la fecha. En medio de una acción de juego, un futbolista del Celeste de Pueblo Victoria intentó cortar un posible contragolpe del conjunto sanducero. Para hacerlo, golpeó con mucha fuerza el esférico y terminó sacándolo completamente del escenario deportivo.

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La pelota terminó en la avenida

Las cámaras de televisión captaron el momento en que el balón salió eyectado del Parque ANCAP y tomó rumbo hacia la avenida. Mientras la pelota avanzaba, algunos vehículos pasaron muy cerca de ella, hasta que uno de los conductores frenó.

La maniobra terminó generando un segundo problema: otro vehículo chocó por detrás al automóvil que había frenado, en una escena que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión.

El curioso episodio no tardó en convertirse en contenido viral en redes sociales. Varios usuarios comentaron las imágenes y uno de ellos resumió la situación con una frase que rápidamente llamó la atención: “El maravilloso fútbol de la B en el Parque ANCAP”.

La particular escena también trascendió las fronteras de Uruguay. Medios argentinos y brasileños se hicieron eco del singular accidente, provocado de manera indirecta por un balón que salió disparado desde el terreno de juego.

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Uruguay Montevideo ganó el partido

Más allá de la curiosa situación que terminó siendo protagonista en redes sociales, Uruguay Montevideo consiguió quedarse con los tres puntos frente a Paysandú.

El conjunto Celeste de Pueblo Victoria se impuso 1-0, gracias al gol de Lucas Rodríguez, resultado que le permitió llegar a la octava posición de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional.

La jornada también dejó otros resultados importantes en la pelea por los primeros lugares.

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