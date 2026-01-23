Inter de Bogotá consiguió su primera victoria en la historia: venció 2-1 a Cúcuta

El cuadro capitalino remontó y se adjudicó sus primeros tres puntos en Liga BetPlay. Vea acá los goles en el estadio de Techo. Foto: Inter de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el partido que abrió la segunda fecha de la Liga BetPlay, Inter de Bogotá venció 2-1 a Cúcuta Deportivo y celebró así su primer triunfo oficial en la historia del FPC, apenas días después de un estreno cuesta arriba en Cali.

El equipo capitalino consiguió sus primeros tres puntos de su trayectoria y logró una respuesta inmediata tras la dura caída 3-0 contra América en la primera jornada, un golpe que había marcado el debut del club en la máxima categoría luego de heredar la ficha del desaparecido Equidad. Esta vez, en casa y con otro tono competitivo, Inter mostró reacción, carácter y una identidad en construcción.

Inter asumió la iniciativa desde los primeros minutos, acumulando tiros de esquina y aproximaciones por las bandas, con Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti como ejes del juego ofensivo. Sin embargo, fue Cúcuta el que golpeó primero.

A los 18 minutos, Luifer Hernández aprovechó un centro desde la izquierda y definió a quemarropa para el 0-1, en una jugada que silenció momentáneamente el ambiente en la tribuna occidental de techo. El gol visitante obligó a Inter a reajustar, pero no cambió su plan de presión alta y ataques constantes por los costados.

La respuesta llegó antes del descanso. Tras insistir con remates de media distancia y centros al área, el empate apareció en tiempo añadido del primer tiempo. Dereck Moncada, atento en el área, empujó el balón al fondo de la red y puso el 1-1, un gol clave para sostener anímicamente al equipo antes del entretiempo.

Inter salió decidido a resolver el partido tras el descanso. Apenas iniciado el complemento, Facundo Boné comenzó a marcar diferencias desde la conducción y la movilidad ofensiva. A los 49 minutos, el delantero apareció en el centro del área y, con un remate de derecha, firmó el 2-1 definitivo, tras una asistencia de Sanguinetti.

Con la ventaja, el equipo capitalino no se replegó de inmediato. Por el contrario, sostuvo la intensidad durante varios pasajes del segundo tiempo, generando nuevas llegadas con Juan Valencia, Kevin Parra y Johan Caballero. Cúcuta, por su parte, intentó reaccionar con remates lejanos y cambios ofensivos, pero encontró una defensa más sólida y ordenada.

El tramo final del partido fue tenso, con varias faltas, tarjetas amarillas y disputas en mitad de cancha. Inter supo administrar el resultado, defendiendo lejos de su arco y cortando los circuitos del rival, hasta sellar un triunfo para el recuerdo de la institución.

Para Cúcuta Deportivo, en cambio, el resultado prolonga un arranque irregular en su regreso a la A, con dificultades para sostener ventajas y cerrar partidos. Frente a Once Caldas, de local en la primera fecha, también supo estar al frente en el marcador, pero al igual que esta noche, sufrió la remontada y llegó a su segunda derrota consecutiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador