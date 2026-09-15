 

James se retira: ¿el jugador más importante de la Tricolor?

El mítico 10 del combinado nacional anunció el fin de su etapa con el seleccionado. Su legado lo encumbra como uno de los mejores de todos los tiempos en el equipo colombiano

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Redacción Deportes

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Comentarios
  • Francisco(78033)Hace 47 minutos
    Qué el 2027 nos permita a los colombianos: no más James, no más Claudia López, no más Petro, no más Uribe, no más «cantante del gol», no más señora Corcho (tan atractiva ella), no más Cepeda, no más eln, no más farc, no más «helicótero»…
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