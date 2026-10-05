"La 10 no cambia lo que soy": Jhon Arias habló en la previa del amistoso Colombia vs. Perú

“La misma responsabilidad que llevaba cuando tenía el ‘11’ la llevo ahorita con el ‘10’, un número no cambia mi esencia, lo que soy o lo que aporto en el…

Jhon Arias se ha convertido en uno de los principales referentes de la selección de Colombia que empieza a construir un nuevo ciclo después del Mundial de 2026. En la previa del partido Colombia vs. Perú, el atacante habló sobre el significado de llevar ahora la camiseta número ‘10’ y, especialmente, sobre la responsabilidad que siente dentro de un grupo que empieza a recibir nuevas caras.

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“La misma responsabilidad que llevaba cuando tenía el ‘11’ la llevo ahorita con el ‘10’, un número no cambia mi esencia, lo que soy o lo que aporto en el grupo. La responsabilidad pasa más porque ahora paso a ser una de las personas que más experiencia tiene en la selección”, aseguró Arias antes del tercer amistoso de Colombia en esta nueva etapa.

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La camiseta tiene, inevitablemente, una carga simbólica. Durante buena parte del ciclo anterior estuvo asociada a James Rodríguez, capitán y conductor futbolístico de la Selección. Sin embargo, Arias intenta alejarse de cualquier comparación y entiende que su nuevo papel no depende del dorsal. Su mensaje apunta más al liderazgo que debe asumir después de varios años dentro del equipo nacional.

Ese cambio también refleja el momento que vive Colombia. La continuidad de Néstor Lorenzo no significa que el equipo sea exactamente el mismo que disputó el último Mundial. El técnico empezó a abrir espacio para nuevos futbolistas y, en medio de esa transición, jugadores como Arias pasan de ser piezas consolidadas de la nómina a convertirse en guías para quienes apenas empiezan su recorrido con la selección de mayores.

“Soy llamado a conducir a los nuevos, no por un número sino por la responsabilidad que sé que tengo y que llevo como persona, de instruir y de hacer que los nuevos se sientan bien porque al final la que gana es la selección”, explicó el futbolista, dejando claro que entiende su liderazgo como una función colectiva y no simplemente como una cuestión de jerarquía individual.

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Las palabras de Arias aparecen además en un momento de primeras dudas para el nuevo proceso. Colombia empató 1-1 contra México en el comienzo de esta serie de amistosos y posteriormente perdió 1-0 frente a Paraguay. Los resultados, pero principalmente algunos pasajes del funcionamiento del equipo, han generado cuestionamientos antes del duelo de Colombia vs. Perú.

Hablar de crisis todavía resulta apresurado. Son apenas los primeros partidos después del Mundial y Lorenzo se encuentra en una etapa de pruebas, renovación y construcción. Sin embargo, Colombia también arrastra la exigencia del proceso anterior y la continuidad del entrenador hace inevitable que cada presentación sea analizada como una evolución de un proyecto que ya lleva varios años y no como un comienzo completamente desde cero.

Por eso, el duelo contra Perú será otra oportunidad para observar no solamente los ajustes futbolísticos que pueda hacer Lorenzo, sino también la consolidación de la nueva estructura de liderazgo de la Selección Colombia. Arias, ahora con el ‘10’ en la espalda, parece dispuesto a ocupar un lugar central en ella: no porque el número lo convierta automáticamente en el conductor del equipo, sino porque su experiencia ya lo obliga a acompañar a una generación que empieza a abrirse camino en la Tricolor.

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