Juan David Cabal volvió a marcar y le dio la victoria a Juventus: video

El colombiano Juan David Cabal le dio la victoria a la Juventus este domingo en su visita a Bologna. Foto: EFE - SERENA CAMPANINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan David Cabal fue el héroe inesperado de la Juventus este domingo, al marcar el gol que le dio la victoria 1-0 ante Bologna en condición de visitante. El defensor colombiano apareció en el momento justo y resolvió un partido cerrado, entregándole tres puntos clave a la vecchia signora en la Serie A.

El tanto llegó apenas tres minutos después de su ingreso al campo. Cabal entró al minuto 61 y al 64 conectó de cabeza un centro preciso desde el tiro de esquina. Con un salto potente y un frentazo impecable, rompió el equilibrio y silenció al estadio Renato Dall’Ara.

Las lesiones le han impedido al colombiano tener continuidad y sumar minutos con regularidad. Cabal busca ganarse la confianza del técnico Luciano Spaletti, y actuaciones decisivas como esta refuerzan su candidatura dentro del plantel.

¡DEL LABORATORIO DE SPALLETTI! Jugada preparada desde el córner para la Juve y gol del colombiano Juan Cabal para el 1-0 vs. Bologna.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Lj2s7ocw3d — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Este triunfo le permitió a la Juventus llegar a 26 puntos en la Serie A de Italia, en la que ocupa la quinta posición tras 15 jornadas disputadas. El equipo de Turín quedó a siete unidades del líder, Inter, y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Cabal ha estado en el radar de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia. Aunque puede actuar como defensor central, en las últimas temporadas ha sido utilizado regularmente como lateral izquierdo. En esa posición compite con Johan Mojica, Álvaro Angulo y Déiver Machado.

El duelo entre Bologna y Juventus también tuvo presencia colombiana del lado local. Jhon Lucumí fue titular en el equipo dirigido por Vincenzo Italiano y disputó 81 minutos. El defensor caleño tuvo un partido intenso, aunque no pudo evitar la caída de su equipo ante una Juventus que golpeó cuando debía.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador