¿Miguel Borja cambia de vereda y se va a Boca Juniors? Esto se sabe

Con el cierre de la temporada arranca, a lo largo del continente, la habitual época de rumores en el mercado de fichajes. En la víspera de 2026 el nombre de Miguel Ángel Borja ha empezado a sonar con fuerza y podría marcar uno de los bombazos más resonantes del actual periodo de traspasos en Sudamérica.

El delantero colombiano quedó como agente libre tras tres años y medio en River Plate, club en el que jugó 159 partidos, marcó 62 goles y brindó 10 asistencias. Su futuro está abierto y fue asociado con Boca Juniors, eterno rival del equipo de Núñez.

El diario deportivo Olé se refirió a la posibilidad. Según el medio argentino, ya habría existido un primer acercamiento entre Boca y Borja. “Después del coqueteo público del delantero de River con la chance de cruzar de vereda, Olé confirmó que ya hubo charlas entre las partes”, publicó este fin de semana.

Si ese fichaje se llegara a concretar, sería un movimiento inusual al tratarse de una de las rivalidades más intensas del planeta fútbol. Se trata de dos instituciones que representan polos culturales y sociales del fútbol argentino, con hinchadas que viven cada choque entre sí como una cuestión de honor.

La posibilidad de cruzar de vereda ganó fuerza tras las palabras del propio Borja en charla con ESPN: “No me pongas en esas, tengo un hermano acá hincha de Boca que se echó a reír. Uno no sabe, no puede cerrar las puertas. La puerta de regresar a Argentina está abierta”.

En la actualidad, Boca Juniors maneja otras alternativas en el ataque bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Entre ellas están Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. De darse el arribo de Borja, tendría que competir con estos nombres.

Más allá de lo que pueda pasar o no con Boca, los próximos días serán claves para el delantero colombiano a la hora de analizar ofertas y elegir el mejor lugar para continuar con su carrera, que ya lo ha visto jugar en Colombia, Italia, Argentina y Brasil.

