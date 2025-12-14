Colombia tiene un nuevo integrante en el PGA Tour: Marcelo Rozo logró su tarjeta

Marcelo Rozo fue protagonista en el QSchool 2025, torneo en el que logró su tarjeta en el PGA Tour. Foto: Getty Images via AFP - JAMES GILBERT

El golfista bogotano Marcelo Rozo hizo historia este domingo y se convirtió, a sus 36 años, en el sexto colombiano en obtener una tarjeta para competir en la principal gira del golf mundial, el PGA Tour, un hito para este deporte a nivel nacional.

Su logro se concretó tras una actuación sólida en la fase final del Q-School, torneo clasificatorio del Korn Ferry Tour. Rozo firmó una destacada semana y finalizó en el segundo lugar compartido, resultado que le permitió asegurarse el derecho a jugar la temporada 2026 en la élite del golf profesional.

El Q-School (abreviatura de Qualifying School) es una serie de torneos eliminatorios, disputados en varias fases, en los que compiten golfistas profesionales y algunos amateurs. Cada etapa va reduciendo el campo hasta llegar a una fase final, en la que los mejores obtienen beneficios deportivos para la temporada siguiente, como puede ser una tarjeta en el PGA Tour.

La emoción de Rozo se desbordó tras el putt definitivo que ratificó su tarjeta. El golfista capitalino celebró junto a su caddie, quien le dijo “cambio de planes”, lo que resume que ahora deberá centrar sus esfuerzos en preparar una temporada completa en la élite de este deporte.

Con su clasificación a la máxima categoría, el bogotano se unió a un grupo selecto de colombianos que han competido en el PGA Tour. Antes lo lograron Rogelio González, Eduardo Herrera, Camilo Villegas, Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría.

Rozo dio el salto al profesionalismo hace 13 años y, en el trayecto, debió enfrentar una seria lesión de muñeca que lo alejó durante varias temporadas de la competencia. Trabajó para recuperar su mejor versión y fue de menos a más este año.

Ese regreso se reflejó en una gran temporada 2025 en el Korn Ferry Tour. Sumó tres top 10 en 26 torneos, superó el corte en 18 de ellos y llegó a liderar el Q-School en el tercer día. Al final, compartió el segundo lugar que le abrió, por fin, las puertas del PGA Tour.

