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Juan Esteban Garcés consiguió el primer diploma olímpico de Colombia en Dakar 2026

El deportista nacional fue el único latinoamericano en la final de skateboarding street. El oro en su disciplina fue para el estadounidense Julian Jeangagliardi.

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Redacción Deportes
Juan Esteban Garcés consiguió el primer diploma olímpico de Colombia en Dakar 2026
Juan Esteban Garcés terminó quinto en skateboarding street de Dakar 2026.
Foto: Will Palmer for OIS/IOC

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Colombia consiguió su primer diploma olímpico en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a Juan Esteban Garcés, quien finalizó quinto en la prueba masculina de skateboarding street. El deportista nacional obtuvo una puntuación de 132.93 unidades durante la final disputada este miércoles 4 de noviembre en el skatepark olímpico de la capital senegalesa.

Para acceder a la instancia definitiva, Garcés tuvo que superar una ronda clasificatoria en la que participaron los aspirantes a seis cupos. El colombiano registró calificaciones de 53.56 y 57.74 en sus recorridos, además de 68.95 y 71.23 en sus mejores trucos, resultados que le permitieron avanzar en la sexta posición con 128.97 puntos.

En la final, el colombiano fue el único representante latinoamericano entre los seis participantes. Garcés obtuvo puntuaciones de 42.22, 62.62 y 48.71 en sus tres recorridos, mientras que en la modalidad de mejor truco consiguió 70.31 unidades. Con un acumulado de 132.93 puntos, terminó quinto y aseguró el primer diploma olímpico para la delegación nacional.

El estadounidense Julian Jeangagliardi conquistó la medalla de oro con una puntuación de 149.37, seguido por el neerlandés Tijmen Overbeek, quien se quedó con la plata al registrar 143.01 unidades. El podio lo completó el suizo Simon Gerber, con 140.79 puntos.

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Por su parte, Emanuel Otálvaro también protagonizó una destacada actuación para Colombia en el tenis de mesa, luego de clasificarse a las semifinales del torneo individual masculino. El antioqueño derrotó 4-1 al chino Hechen Li, uno de los favoritos, y quedó a una victoria de asegurar una medalla para la delegación nacional en Dakar 2026.

Finalmente, la nadadora María Gabriela Becerra cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud tras competir en los 50 metros libre femenino. La colombiana registró 27.13 segundos y terminó sexta en su serie, sin conseguir la clasificación a la final. Becerra se despidió de Dakar después de disputar cuatro pruebas: 50 y 100 metros libre, y 100 y 200 metros espalda.

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Por Redacción Deportes

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