El primero de esos encuentros tendrá lugar el sábado 28 de noviembre (3:40 a. m., hora colombiana) en Canberra, mientras que el segundo se disputará el miércoles 2 de diciembre (3:35 a. m.) en Geelong. Las integrantes del…

La selección femenina de Colombia se prepara para cerrar uno de los mejores años de su historia. En los próximos días se conocerá la nómina de convocadas por el entrenador Ángelo Marsiglia para afrontar los últimos dos compromisos de la temporada, en los que la tricolor se medirá en territorio oceánico con Australia.

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El primero de esos encuentros tendrá lugar el sábado 28 de noviembre (3:40 a. m., hora colombiana) en Canberra, mientras que el segundo se disputará el miércoles 2 de diciembre (3:35 a. m.) en Geelong. Las integrantes del combinado nacional tendrán la oportunidad de medir fuerzas con otro de los seleccionados clasificados a la próxima cita orbital.

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Nueve días después de su último compromiso del año, Colombia conocerá el grupo en el que iniciará su andadura en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. El sorteo tendrá lugar el viernes 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

El balance de 2026 para la tricolor es más que positivo. En junio pasado, el combinado nacional conquistó su primer título oficial en la categoría de mayores al consagrarse campeón de la edición inaugural de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, certamen que sirvió como clasificatorio para la Copa del Mundo.

Ante la ausencia de Brasil, que por su condición de anfitriona del próximo Mundial no fue parte del torneo, Colombia estaba llamada a ser la mejor del continente. Las nueve selecciones participantes se enfrentaron bajo un formato de todos contra todos que otorgó dos cupos directos a la cita orbital y otros dos al repechaje intercontinental.

La tricolor respondió a las expectativas y terminó invicta, con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. La consagración estuvo cargada de dramatismo, pues se concretó en la última jornada con una victoria por 4-3 sobre Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, gracias a una anotación de Ana María Guzmán al minuto 89.

De la mano de figuras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos, el combinado nacional ha dado continuidad a un proceso que lo ha llevado a codearse con algunas de las mejores selecciones del planeta. El crecimiento de la selección femenina no se limita a los resultados colectivos. La presencia de sus integrantes en algunas de las ligas más competitivas del mundo ha contribuido a elevar el nivel de la tricolor, que también ha encontrado en el relevo generacional motivos para ilusionarse con el futuro.

El próximo desafío de esta generación será superar lo hecho en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el que Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final. Ahora, con un título continental en su palmarés, la ilusión es todavía mayor para las dirigidas por Marsiglia.

La selección femenina de mayores de Colombia estará en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Compensar. Dicho evento se celebrará este 10 de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, tal como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 1960.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Además, se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para este diario.

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