Liga BetPlay 2026: Bucaramanga resistió con diez hombres ante el líder América

El compromiso podía considerarse el más atractivo de la jornada, pues enfrentaba a dos de los equipos de mejor presente en el campeonato colombiano. Además, una victoria le habría permitido al cuadro santandereano en puntos al…

Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 1-1 este domingo en el estadio Américo Montanini, de la capital santandereana, por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor. Pese a jugar con un hombre menos, el conjunto leopardo se adelantó con un gol de Luciano Pons, pero Yani Quintero igualó el marcador al minuto 72..

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El compromiso podía considerarse el más atractivo de la jornada, pues enfrentaba a dos de los equipos de mejor presente en el campeonato colombiano. Además, una victoria le habría permitido al cuadro santandereano en puntos al combinado vallecaucano, un incentivo adicional para un duelo que prometía medir las aspiraciones de ambos conjuntos.

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La situación comenzó a complicarse para el equipo local con la expulsión del defensor Carlos Romaña, quien pisó desde atrás una zona sensible del atacante ecuatoriano Daniel Valencia. El árbitro Bismarck Santiago había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero cambió su decisión tras revisar la acción en el VAR. El delantero resultó lesionado y fue reemplazado por Tomás Ángel poco después.

Pese a la inferioridad numérica, Bucaramanga no se amilanó y abrió el marcador al minuto 49. Félix Charrupí envió un pase elevado que sorprendió a los centrales del América y encontró habilitado a Luciano Pons dentro del área. El delantero argentino quedó frente al portero, definió con precisión y celebró su quinto gol del semestre.

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América insistió en busca del empate y finalmente encontró recompensa al minuto 72, cuando Yani Quintero consiguió la igualdad. El futbolista escarlata se tomó revancha después de haber desperdiciado una oportunidad muy clara debajo del arco. Su anotación devolvió el equilibrio al marcador y aumentó la tensión para el tramo final del encuentro.

Con el marcador igualado, los Diablos Rojos trataron de aprovechar su superioridad numérica para quedarse con la victoria, mientras que los leopardos hacían lo posible para resistir con diez jugadores. Al final no hubo tiempo para más emociones sobre el terreno de juego y hubo reparto de puntos en el Américo Montanini.

Este fue el segundo partido de la jornada dominical de la Liga BetPlay Dimayor. Antes, Águilas Doradas derrotó 2-1 al Deportes Tolima en el estadio Centenario de Medellín. La programación de este domingo continuará con los compromisos entre Llaneros e Independiente Santa Fe, en Villavicencio, y Deportivo Cali contra Junior de Barranquilla.

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