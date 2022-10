Lionel Messi respondió si Catar 2022 será su último mundial: “Seguramente sí”

Imagen de referencia. En el último mundial que Lionel Messi disputó, la selección de Argentina quedó eliminada en octavos de final tras perder 4-3 contra Francia. Foto: EFE - José Jácome POOL

Faltan 45 días para que ruede la pelota en el Mundial de Catar 2022, cuando la selección anfitriona se enfrentará a Ecuador en el primer partido. Mientras la expectativa aumenta previo al inicio de uno de los eventos deportivos más esperados del año, Lionel Messi, el referente de la selección de Argentina, una de las llamadas a ser protagonista de esta cita mundialista, dio a conocer su opinión sobre lo que este mundial significa para la selección, el país y para él. (Puede leer: Conozca los estadios del Mundial de Catar 2022)

Las declaraciones de Messi, que actualmente lidera el equipo francés Paris Saint Germain (PSG), se dieron en medio de una entrevista con el reconocido periodista deportivo argentino Sebastián Vignolo que realiza el programa ‘En primera persona’.

La selección Argentina llega en un gran momento tras haber alzado la Copa América del año pasado. Por estas y otras razones, ha sido considerada como una de las favoritas a quedarse con el Mundial, un evento que no se ve desde el histórico Mundial de México 86′. (Le puede interesar: ¿A qué hora serán los partidos del Mundial de Catar 2022?)

“No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita”, le respondió Messi a Vignolo.

En ese sentido, el 10 argentino reconoció que llegan con un grupo muy armado y fuerte, pero aclaró que “después en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. Por eso es tan difícil el Mundial y especial, no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”. En Catar, Argentina lidera el grupo C, que está conformado por Arabia Saudita, México y Polonia. (También puede leer: Erling Haaland, el vikingo que no necesitó periodo de adaptación)

A Messi le faltan pocos trofeos en su palmarés. Sin duda, la Copa del Mundo es el más notorio en esa reducida lista. Por eso, el Mundial de Catar 2022 será una excelente oportunidad para que busque hacerse con este, pero también será la última, tal como lo confirmó. A la pregunta de si este será su última participación en un mundial, Lionel Messi le respondió a Vignolo que “seguramente sí”.

Ante la confirmación de esta noticia, millones de fanáticos del fútbol y del astro argentino, han manifestado en redes sociales su tristeza por el anuncio.

