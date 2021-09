¡Lo hizo de nuevo!: Primoz Roglic, tricampeón de la Vuelta a España

Se esperaba y ya se sabía desde hace días, pero apenas hasta este domingo se confirmó el tricampeonato en la Vuelta a España del mejor de la carrera con amplia diferencia: Primoz Roglic.

El esloveno dominó La Vuelta desde el principio. En el primer día ya se había vestido con la camiseta roja gracias a su triunfo en la contrarreloj que abrió la competencia. A partir de allí, solo le quedó empezar a dar muestras de su excelente condición y de la maestría que maneja sobre la biela.

Roglic sumó su tercer título al hilo en la ronda española. Algo que solo habían logrado otros dos corredores, Roberto Heras y Tony Rominger.

El ciclcista del Jumbo-Visma se metió en el top cuatro de los pedalistas que más veces han ganado La Vuelta, solo por detrás de Heras, que tiene cuatro campeonatos, y de Rominger y Alberto Contador, que también lograron tres títulos.

Este año, la ronda española fue la confirmación, junto al bicampeonato de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, de que los pedalistas eslovenos dominan actualmente el panorama del ciclismo internacional.

Roglic fue muy superior a todos los demás. Este domingo, como si fuera poco el campeonato, sumó una victoria de etapa más y terminó con cuatro triunfos la carrera. Fue el corredor que más etapas ganó. Además, de los 21 días que duró La Vuelta, Roglic fue líder en 11 jornadas.

Al finalizar la etapa 20, antes de la fecha definitiva, la de la contrarreloj que ganó este domingo, Primoz Roglic fue cauto y no se consideró campeón, a pesar de que todos lo sabían, a pesar de que era un secreto a voces.

“Aún no me veo como vencedor. Tengo experiencia en lo que puede llegar a pasar en una contrarreloj final, y sé que a veces puden cambiar las cosas. Trataré de hacerlo lo mejor posible y luego, ahí sí, me sentiré ganador”, aseguró.

Y tal cual. En efecto, la etapa fue un trámite. Un paso más que cumplir en una carrera que ya había sentenciado en la montaña varias etapas atrás.

Como momento cumbre quedará para la historia de esta edición de la carrera española la etapa 17, la que se corrió entre Unquera y los Lagos de Covadonga, cuando Egan Bernal movió a los favoritos y dinamitó La Vuelta.

El único que le siguió el paso fue Roglic. De hecho, en los kilómetros finales lo dejó botado. Ese día el del Jumbo-Visma dio el golpe, recuperó la camiseta y ganó sin oposición. Desde esa etapa ya se sabía, desde esa jornada Primoz Roglic ya se había confirmado como el nuevo tricampeón de la Vuelta a España.