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Lucho Díaz a través de un gol imposible: lea un capítulo de “Lucho, el crack de la humildad”

Fragmento del libro que el sello editorial Aguilar acaba de publicar sobre la vida y triunfos de la estrella de la selección Colombia que jugará el Mundial de Norteamérica que empieza esta semana.

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Carlos Antonio Toncel Sanjuan * / Especial para El Espectador
09 de junio de 2026 - 01:53 p. m.
Portada del libro sobre “Lucho” Díaz, que reconstruye su historia desde que integró la selección Colombia indígena hasta sus triunfos con el Bayern Munich.
Portada del libro sobre “Lucho” Díaz, que reconstruye su historia desde que integró la selección Colombia indígena hasta sus triunfos con el Bayern Munich.
Foto: Cortesía Penguin

PRIMER CAPÍTULO

Pintar con cal

Los dos escenarios se parecen y están unidos por hilos que resisten el tiempo y la distancia. En los años en que el Alten Försterei empezaba a escribir su historia, allá por 1920 en Berlín, el fútbol conservaba todavía algo de oficio manual y la cancha se marcaba casi a pulso, antes de que la pelota echara a rodar. Algo muy parecido ocurría, muchos años después, en Barrancas, La Guajira, donde, en la primera década del 2000 y en pleno paso de lo analógico a lo digital, uno de los jugadores —el más flaco de...

Por Carlos Antonio Toncel Sanjuan * / Especial para El Espectador

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Usuario(63255)Hace 2 horas
Un monstruo Luchito!!
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