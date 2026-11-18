El guajiro viene de una destacada temporada 2025-2026, en la que registró 15 goles y 14 asistencias en 32 partidos de Bundesliga, además de siete tantos y tres pases de gol en 12 encuentros de Champions…

Luis Díaz recibió un nuevo reconocimiento internacional este miércoles luego de ser incluido entre los 14 nominados al premio a mejor delantero de los Globe Soccer Awards 2026. El extremo colombiano del Bayern Múnich competirá por el galardón con varias de las principales figuras del fútbol mundial, entre ellas Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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El guajiro viene de una destacada temporada 2025-2026, en la que registró 15 goles y 14 asistencias en 32 partidos de Bundesliga, además de siete tantos y tres pases de gol en 12 encuentros de Champions League. En la presente campaña acumula cinco goles y una asistencia en 11 compromisos oficiales con el gigante bávaro.

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Aunque no tuvo en el Mundial de 2026 el protagonismo que se esperaba, Díaz continúa siendo el principal referente del fútbol colombiano en la élite internacional. Su consolidación en el Bayern, después de su paso por Liverpool, lo mantiene como uno de los jugadores nacionales más destacados y con mayor reconocimiento en Europa.

La competencia por el galardón incluye a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior y Lamine Yamal. También fueron nominados Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Ousmane Dembélé, Raphinha, Bukayo Saka, Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise, en una categoría que reúne a un total de 14 atacantes.

La ceremonia de los Globe Soccer Awards 2026 se celebrará el próximo 28 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los premios, organizados por Globe Soccer, llegarán a su decimoséptima edición. La votación del público comenzó este miércoles y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, antes de la fase definitiva con participación del jurado.

El Bayern Múnich también cuenta con otras nominaciones en esta edición. El conjunto alemán compite por el reconocimiento a mejor club masculino, mientras que Vincent Kompany figura entre los candidatos a mejor entrenador. Además, Kane (último ganador del Balón de Oro) y Olise acompañan a Díaz entre los aspirantes a mejor delantero, aumentando la representación del equipo bávaro.

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