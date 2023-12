Mariana Pajón reveló las razones por las que casi se retira del deporte: esto dijo

La tres veces medallista olímpica Mariana Pajón estuvo a punto de dejar su carrera deportiva. Foto: AFP - PABLO VERA

Mariana Pajón, la deportista colombiana que ha logrado ser campeona olímpica en dos ocasiones, habló en una entrevista en “desnúdate con Eva” sobre la estabilidad mental de los deportistas y en cómo afecta la continuidad competitiva y profesional de muchas personas.

En su perfil de Instagram y de Tiktok, la periodista Eva Rey publicó un fragmento de la charla en la cual la deportista comentó lo que le sucedió y qué soluciones encontró.

¿Por qué Mariana Pajón casi se retira del deporte?

En la conversación Mariana contó que debido a una lesión que tuvo en 2022 estuvo a punto de colgar la bicicleta pues en un punto de su inactividad deportiva consideró dejar la competencia atrás.

“Uno dice, qué voy a hacer si no tengo la bici, el año pasado lo pensé, dejar la bici y colgarla, porque venía de una lesión muy fuerte, los Juegos Olímpicos fueron muy duros emocionalmente”. comentó Mariana.

De igual forma, la deportista comentó que habló con su esposo sobre la situación y le pidió su consideración y opinión sobre lo perjudicial que esto podía llegar a ser tanto para ella, como para sus allegados. En conclusión los dos habían decidido que muy posiblemente ya era momento para pensar en la familia y en dar un paso al costado.

“Fue un momento en el que dijimos que ya era momento para tener familia, paramos, Emocionalmente, estamos súper aporreados los dos, el cuerpo, todo. Pero pasaron muchas cosas, entre esas que a mi entrenador le salió una oportunidad muy grande de ir al equipo olímpico de Estados Unidos, se fue para allá y ahí me quede incluso más perdida, pero también lo vi como un reto, ver la oportunidad tan bonita que le salió a él, pero también decir, mi esposo es entrenador, pero no puede ser mi entrenador nunca, ya estamos demasiado llenos de bicicleta en la casa. Pero dije, si me entrenas, vamos”. comentó Pajón en el cierre del fragmento de la entrevista.

Video: la entrevista con Mariana Pajón