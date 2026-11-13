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Más de 500 motociclistas disputarán la última válida del GP Colombia 2026

El Autódromo de Tocancipá recibirá el 21 y 22 de noviembre a 500 pilotos que competirán en 27 categorías por el cierre de la temporada.

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Redacción Deportes
Más de 500 motociclistas disputarán la última válida del GP Colombia 2026
Con títulos por definirse y varios pilotos separados por pocos puntos, el GP Colombia llegará a Tocancipá para su última válida del año.
Foto: GP Colombia 2026

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El GP Colombia 2026, campeonato nacional de motovelocidad, cerrará su temporada el 21 y 22 de noviembre en el Autódromo de Tocancipá, Cundinamarca. La última válida reunirá a 500 pilotos distribuidos en 27 categorías, en una competencia que definirá varios de los títulos del año y para la que se proyecta una asistencia de 35.000 espectadores.

La presentación de la competencia se realizó el 12 de noviembre en Medellín, con la participación de directivos de la Federación Colombiana de Motociclismo (Fedemoto), pilotos y representantes de las marcas patrocinadoras. Aunque la final se disputará en Tocancipá, la capital antioqueña fue escogida como sede del lanzamiento por su tradición en este deporte.

Jhon González, presidente de Fedemoto, destacó la importancia del departamento en el motociclismo nacional y las expectativas alrededor de la última válida. “Es un gusto estar en Antioquia, donde realmente el motociclismo tiene una pasión muy grande. Los deportistas están muy contentos y a la expectativa de lo que puede pasar en esta última válida”.

Uno de los duelos más ajustados será el de la categoría 600 Súper Stock, en la que los antioqueños William Moncada y Felipe Sierra llegan igualados en puntos, aunque Moncada ocupa la segunda posición. “Es la final del campeonato más importante de Colombia, donde estamos los mejores pilotos en la historia”, aseguró Moncada durante el lanzamiento.

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Otro de los protagonistas será el tolimense Felipe Palomino, quien buscará conquistar los campeonatos de Súper Bike 1000 cc y Súper Motard. “Muy contento de correr para el Tolima y en especial pelear el título en dos categorías”, expresó el piloto, quien también estuvo presente en Medellín. La competencia marcará el cierre del calendario nacional de motovelocidad de 2026.

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Por Redacción Deportes

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