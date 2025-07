A movernos por el deporte, herramienta de progreso y cohesión social

La selección femenina sub 17 fue recibida en el Palacio de Nariño por el presidente Gustavo Petro, cuando logró el subtítulo mundial de la categoría, en 2023. Foto: Presidencia

El deporte es un elemento central en la educación integral de las personas. Sin la presencia del deporte la educación se queda incompleta, limitada y no permite un desarrollo pleno de los ciudadanos. En Colombia el deporte es un elemento de cohesión social y promueve el bienestar en todas las edades de la vida . Contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y libera los servicios de salud de presiones evitables permitiendo un ahorro presupuestario que puede ser destinado a otras necesidades sanitarias.

El Deporte, del latín deportare, que significa disfrute, alegría, siempre ha sido fundamental, desde las civilizaciones antiguas, pasando por los Juegos Olímpicos en Grecia hasta los de la era moderna revividos por el barón Pierre de Coubertin, el aristócrata francés que en 1896 los organizó en Atenas bajo los principios de educación, salud, ética y unión de los pueblos a través de una manifestación común para todos, el deporte.

Todas unas características que desde el movimiento, la educación física, la recreación, el uso constructivo del tiempo libre, la actividad física y el deporte en todas sus manifestaciones, formativo, escolar, recreativo, de sano esparcimiento y el competitivo y de altos logros, generan en un país un sin número de manifestaciones sanas productivas y de desarrollo para el disfrute colectivo e individual .

Pero como siempre nos pasa, solo leyes, mucha publicidad, compromisos de palabra que se quedan en el aire, porque los recursos no aparecen. Nuestros atletas y paratletas viviendo de limosna para representar al país.

¿Y el Gobierno dónde está? no aparece. Siempre creímos los que conocíamos la historia del presidente Gustavo Petro que seguiría la inspiración y ejemplo que para él fue el docente y educador físico Víctor Jairo Chinchilla en su colegio de Zipaquirá. Para este profesor era fundamental la educación física como una herramienta de transformación en la sociedad, un apasionado y líder del sector.

El presidente Petro lo conoció como alumno y forjaron una gran amistad. Juntos hicieron parte del M-19 y fue este profesor quien le hizo conocer la historia de José María Melo, militar subalterno de Bolivar quien terminó de presidente de la Nueva Granada durante la Guerra Civil de 1854. El profesor Chinchilla, tras su salida del M-19, dedicó su vida a la docencia y formulación de políticas públicas del deporte para una mejor y más saludable sociedad.

Apasionado por la educación física y el deporte en la escuela , todos quienes lo conocíamos y sabíamos de su compromiso y permanente proyección desde lo pedagógico con el movimiento y el ejercicio, estábamos convencidos de la influencia que tendría en las políticas públicas del deporte en Colombia. Pero qué equivocados estábamos.

Cuatro ministros del deporte han pasado por este gobierno. La atleta olímpica y medallista de oro en levantamiento de pesas María Isabel Urrutia poco duro y se despidió en medio de escándalos de contratación pública; la docente universitaria y colega de Victor Jairo Chinchilla en la universidad Pedagógica, Astrid Bibiana Rodríguez, estuvo poco tiempo al frente y le cobraron el escándalo de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla 2027.

Llegó luego la doctora Luz Cristina López Trejos, una licenciada en educación física perteneciente al sector paralímpico, quien poco desarrollo le dio al ministerio y se dedicó a quejarse públicamente de los recortes presupuestales y los pocos recursos para inversión que tenía, generando malestar a nivel del alto gobierno, lo que le costó la salida. Desde febrero de 2025 está Patricia Duque Cruz, administradora de empresas , apoyada como cuota de los conservadores afines a la Cámara de Representantes, quien asumió este ministerio con todos los problemas presupuestales, administrativos y políticos que tiene el sector, con un presidente que en pleno acto de posesión de la ministra y en medio de su retórica característica manifestó: “no entiendo para qué un ministerio del Deporte “.

Con todos estos antecedentes y los actores comprometidos en el desarrollo de la educación física, la recreación, la actividad física y el Deporte callados, silenciosos, como si no pasara nada en el sector, unos tenues pronunciamientos de algunos dirigentes y federaciones, así como la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio del Deporte (ASMINDEP). Y aún así, nuestros deportistas por el mundo dejando sus hazañas para orgullo de un país que poco o nada hace por ellos .

El presupuesto de inversión para 2026 establecido en el gasto de mediano plazo es una sentencia directa contra el deporte y su desarrollo en Colombia. La reducción del 44% en los recursos de inversión con respecto a 2025 y del 84% comparados con los de 2024, reflejan la situación en cuanto a los recurso que el sector tiene para el cumplimiento de metas y del propio Plan Nacional de Desarrollo a solo un año de culminar el actual Gobierno.

Las graves consecuencias del recorte presupuestal al deporte

Vamos todos a movernos por el deporte. Tenemos que lanzar un grito de alerta firme ante la gravedad de la situación. El futuro del deporte en Colombia está en grave peligro. Los recursos de inversión están disminuidos en porcentajes muy elevados y esto significa que la jornada escolar complementaria que beneficia a niños niñas y adolescentes de municipios de quinta y sexta categorías disminuirá en su cobertura; los Juegos Intercolegiados, semilleros de la reserva y el talento deportivo, paralizados.

Niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, afros, indígenas y campesinos serán excluidos de programas de actividad física, recreación y deporte social comunitario; las escuelas de talentos deportivos y reserva tendrían que cerrar; los atletas paratletas y entrenadores que han traído gloria al país seguirán esperando los incentivos que prometió la ley 1389 de 2010; la preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, con una reducción de más de 40.000 millones de pesos, afectará la participación de atletas y paratletas en eventos clasificatorios; el programa Atleta Excelencia solo tendría recursos para el primer semestre de 2026.

Los juegos Nacionales y Paranacionales 2027, en los departamentos de Córdoba y Sucre, en el presupuesto de la nación vienen con una reducción significativa; La inversión en infraestructura recreo deportiva disminuirá significativamente y la capacidad para ejercer inspección vigilancia y control sobre más de 1.200 organismos del Sistema Nacional del Deporte, disminuiría.

Dejar de apoyar el deporte no es una apuesta inteligente debido a sus virtudes de cohesión social y promoción y prevención de la salud. Además es parte esencial en la formación de ciudadanos libres , más sanos y capaces de trasladar a su vida diaria la cultura de esfuerzo y superación que la práctica deportiva nos enseña .

A movernos ya. No podemos callar es un llamado a atletas y paratletas deportistas, entrenadores, a los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas que siempre ven en el deporte una manera de rogar el voto para ser elegidos. Se hace necesaria una revisión inmediata del presupuesto de inversión 2026. Los recursos para el deporte no se reducen, se protegen, se impulsan, se priorizan, no son un gasto sin una inversión en el alma de cada colombiano.

La recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre son un derecho consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia y un derecho fundamental para los niños y niñas como lo consagra el artículo 44 de la misma.

Fernando Augusto Panezzo Zuluaga, exárbitro Fifa y líder deportivo

