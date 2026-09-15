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Alexander Zverev, el campeón incómodo que irrumpió en la era de Alcaraz y Sinner

El tenista alemán, quien es resistido por un amplio sector de la hinchada por sus polémicas, aprovechó las ausencias de los dos mejores tenistas de la actualidad y se consagró campeón del US Open, su segundo título de Grand Slam.

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Daniel Bello
Daniel Bello
14 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.
FLUSHING MEADOWS (United States), 14/09/2026.- Alexander Zverev of Germany reacts to winning against Ben Shelton of the US during the Men's Singles Finals of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 13 September 2026. (Tenis, Alemania, Nueva York) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Alexander Zverev, ganador de dos Grand Slams en la temporada 2026 del ATP Tour. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Alexander Zverev es un personaje incómodo para una parte considerable de la afición del tenis. Su temperamento, sus enfrentamientos con los jueces y las acusaciones de violencia de género que han marcado su carrera hacen difícil separar al jugador de las controversias. Pero 2026 obliga también a mirarlo desde otra perspectiva, la del tenista que en medio del bache de Sinner y Alcaraz finalmente alcanzó su máximo nivel.

Su comportamiento dentro de la cancha ha sido durante años una de las principales razones de esa resistencia. Sascha ha…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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