Ángel Barajas consiguió una nueva medalla de plata en la Copa Mundo: así fue su rutina

Ángel Barajas, el referente de la gimnasia colombiana. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ángel Barajas volvió a subirse al podio internacional. El medallista olímpico colombiano conquistó la presea de plata en la final de barra fija de la Copa del Mundo por Aparatos en Cottbus, Alemania, tras una rutina de alto nivel que lo confirmó entre los mejores del circuito en el arranque de la temporada 2026.

En el Lausitz Arena, el cucuteño obtuvo una calificación total de 14.666, producto de una dificultad de 6.400, una ejecución de 8.166 y un bono adicional de +0.1. El oro fue para el japonés Saki Kawakami, quien alcanzó 14.9, mientras que el bronce quedó en manos del ruso Aleksandr Karatsev con 14.2. Barajas respondió en el momento decisivo y sostuvo la regularidad que había mostrado desde la clasificación.

Más allá del resultado, la medalla marca el inicio competitivo del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028. En la primera parada del circuito, que reúne a más de 140 gimnastas de 39 países, Barajas dejó claro que sigue a otro nivel y que su nombre seguirá siendo protagonista en la barra horizontal del panorama mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador