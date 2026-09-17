Ángel Barajas llegó a tres oros en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

Barajas, nacido en Cúcuta hace 20 años, había conseguido el pasado martes la medalla de oro en arzones y volvió a competir un día después en dos aparatos. En barras paralelas obtuvo 14.025 puntos y superó a sus…

El gimnasta colombiano Ángel Barajas sumó este miércoles dos medallas de oro en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Rosario. El medallista olímpico en París 2024 se impuso en las finales de barras paralelas y barra fija, resultados con los que llegó a tres títulos en estas justas disputadas en Argentina.

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Barajas, nacido en Cúcuta hace 20 años, había conseguido el pasado martes la medalla de oro en arzones y volvió a competir un día después en dos aparatos. En barras paralelas obtuvo 14.025 puntos y superó a sus rivales en la final, mientras que en barra fija alcanzó 14.450. Así completó una jornada con dos triunfos individuales para Colombia.

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“En el primer día de competencias no salieron bien las cosas, me frustré un poco, pero con la ayuda del psicólogo y mi entrenador, me centré en las finales, estuve mucho más tranquilo y eso se vio reflejado en las rutinas y los resultados”, explicó el gimnasta nortesantandereano tras la jornada de este miércoles en Rosario.

Con sus tres oros, Barajas aportó parte de las cinco medallas doradas que Colombia consiguió en la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. La gimnasia artística cerró su participación con ocho podios, cinco de ellos en el primer lugar. Para el gimnasta, las pruebas en Rosario hacen parte de su recorrido competitivo después de París 2024.

El triatlón también le dio una medalla de oro a Colombia este miércoles. María Carolina Velásquez ganó la prueba femenina con un tiempo de 59:50 y terminó por delante de la brasileña Djenyfer Arnold y la venezolana Rosa Martínez, quienes completaron el podio en Rosario.

En el patinaje de velocidad, Yicel Giraldo y Gabriela Rueda ocuparon los dos primeros lugares de los 10.000 metros eliminación femenina. Giraldo ganó con 17:41.289 y Rueda terminó segunda con 17:41.383. El resultado significó el octavo oro de Colombia en esta disciplina durante los Juegos Suramericanos.

El levantamiento de pesas sumó otro oro con María Fernanda Mena, campeona en la categoría de 77 kilogramos con un total de 250 kilogramos. En los deportes de conjunto, Colombia debutó con un triunfo 2-0 sobre Perú en fútbol masculino y venció 3-1 a Venezuela en voleibol femenino; en sóftbol perdió 11-4 ante Brasil.

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