Anthony Zambrano regresó al estadio olímpico de Tokio. Pero esta vez en tenis y sudadera, nada de zapatillas y pantaloneta. Y lo hizo para terminar lo que comenzó el jueves pasado, para subirse al podio y recibir la medalla de plata que obtuvo en los 400 metros planos.

El guajiro se puso su metal y lo primero que hizo fue morderlo. “Esta medalla de plata sabe a oro”, le diría después en la zona mixta a Caracol Sports. La alegría fue inmensa, tal cual la del día anterior.

“Es algo inolvidable, escuchar tu nombre y subirse al cajón. Todavía no lo creo. Tengo 23 años y estoy acá, en un podio olímpico, recibiendo una medalla de plata. Creo que esto prueba que se pueden romper las barreras. Me siento orgulloso de ser colombiano y barranquillero, y de haber nacido en Maicao”, añadió.

Zambrano también contó lo que fueron los días previos a la competencia y la incomodidad de las molestias físicas. “Tengo que agradecerle a todo mi equipo, sobre todo a mi fisio que me dijo: ‘te voy a tener a punto, vas a ver, vas a correr como un rey’. No sé lo que hizo, pero así fue, me sentí bien”.

Ahora, Zambrano sabe que vienen más cámaras, más entrevistas y la responsabilidad que conlleva el ser un atleta reconocido. “Humildad por delante, tomar las cosas buenas y desechar las malas. Y acostumbrarme a las fotos, que vendrán muchas”.

Recordemos que Zambrano fue segundo por detrás de Steven Gardiner de Bahamas y superando a Kirani James, de Granada y quien se quedó con el bronce.