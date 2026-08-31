Así es la carrera que llevará a los corredores 180 metros bajo tierra en Zipaquirá

La carrera de seis kilómetros se realizará el próximo 18 de octubre y tendrá un recorrido por los senderos del Parque de la Sal y el interior de la Catedral de Sal. Foto: Trail Running de Colores 2026

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Correr entre los senderos de un bosque y, minutos después, adentrarse 180 metros bajo tierra será una de las particularidades del Trail Running de Colores 2026, carrera de seis kilómetros que se realizará el próximo 18 de octubre en Zipaquirá.

El evento, que llega a su segunda edición, espera reunir a más de 3.000 corredores en un recorrido que combinará los caminos del Parque de la Sal con el interior de la Catedral de Sal.

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Una carrera entre bosque y sal

El recorrido tendrá como escenario algunos de los espacios más representativos del complejo turístico de Zipaquirá. Los participantes pasarán por los senderos del bosque del Parque de la Sal y posteriormente ingresarán a la Catedral de Sal, donde tendrán la particularidad de correr bajo tierra.

La competencia está dirigida a adultos y a niños mayores de 14 años, quienes deberán participar acompañados por un adulto responsable. De esta manera, el evento también plantea la posibilidad de realizar el recorrido en compañía de familiares y amigos.

La organización espera superar los 3.000 participantes en esta segunda edición. Además del recorrido deportivo, la jornada contará con música en vivo, un DJ invitado y una fiesta de colores como parte de las actividades previstas para los asistentes.

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¿Cuánto cuesta la inscripción y cómo participar?

Las inscripciones para el Trail Running de Colores 2026 tienen un valor de $75.000 y se pueden realizar a través de la página web de la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Los organizadores advierten que los cupos son limitados. Cada persona podrá realizar un pago por transacción. En caso de adquirir más de un cupo, deberá repetir el proceso y registrar, en la sección correspondiente a la información del participante, los datos de cada corredor.

La carrera se enmarca en la apuesta de la Catedral de Sal de Zipaquirá por desarrollar actividades relacionadas con el turismo deportivo y experiencial, combinando en esta ocasión el ejercicio con los espacios naturales y subterráneos que hacen parte del Parque de la Sal.

El Trail Running de Colores 2026 – 6K se llevará a cabo el 18 de octubre y tendrá como uno de sus principales atractivos un recorrido que permitirá a los participantes pasar del bosque a las profundidades de la Catedral de Sal durante una misma carrera.

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