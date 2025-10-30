Así fue el primer festival de highline urbano en Colombia: entre el vértigo y el arte

Un atleta cruzó el centro de Bogotá a 50 metros de altura sobre una cuerda floja. Foto: Urban Highline Fest Col 2025

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El vértigo se tomó el cielo del centro de Bogotá. Entre el centro comercial Neos y el Banco de la Costa, sobre la calle 13 con carrera 10, cintas de más de cien metros se extendieron a cincuenta metros de altura.

Allí, entre el ruido del tráfico y la mirada incrédula de los transeúntes, atletas nacionales e internacionales caminaron, corrieron y volaron sobre las Highlines del Urban Highline Fest Col 2025, el primer festival de su tipo realizado en Colombia.

El evento se llevó a cabo del 17 al 19 de octubre, con pruebas de 30 metros en la categoría femenina y 50 en el Open y Grand Slam masculino, bajo la modalidad speedline, que mezcla velocidad y equilibrio en una delgada cinta suspendida sobre el asfalto bogotano.

La programación continuó los días 24 y 25 de octubre, con nuevas demostraciones que hicieron mirar hacia arriba a cientos de curiosos en pleno corazón de la capital.

Los colectivos Semillas de Circo y Slako Colombia Slacklines fueron los artífices de esta iniciativa, que unió arte, deporte y cultura urbana en las alturas.

El festival reunió a destacados deportistas de Colombia y del exterior, inspirándose en referentes como Lublin (Polonia), Ciudad de México y Río de Janeiro, donde el Highline urbano es símbolo de creatividad e integración social.

“Hace dos años cruzamos por primera vez esta línea, pero sin la organización ni el apoyo de tantos artistas. Esta vez fue diferente: se unieron deportistas de todo el país y del mundo. Para nosotros es un sueño hecho realidad”, expresaron los organizadores.

Patrocinado por Neos Centro Comercial, Petzel, More Vision y SND, junto a más de una decena de aliados, el Urban Highline Fest Col 2025 demostró que Bogotá puede convertirse en un escenario para el arte aéreo y los deportes extremos.

Los momentos más impactantes del evento quedaron registrados en las redes oficiales @UrbanHighlineFestCol, donde aún se puede revivir la emoción de esos días en que la ciudad, literalmente, miró hacia el cielo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador