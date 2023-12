Deportista del Año 2023: un homenaje a la tenacidad del deporte colombiano

Kevin Santiago Quintero, ciclista, es el deportista del año 2023. Foto: El Espectador

Unos más tímidos que otros, pero todos dispuestos a las fotografías, a las preguntas de los medios de comunicación y a todo ese revuelo que para muchos puede generar estrés. Una vez más se daba una jornada para resaltar los lados humanos de los deportistas que nos representan y dejan en alto el nombre del país. Y más que los resultados, las medallas y los récords, esta siempre ha sido una oportunidad, como dijo Fidel Cano, director de El Espectador: “Celebramos sus logros, agradecemos sus esfuerzos, valoramos a las personas que se ocultan muchas veces detrás de los resultados”.

Este año quisimos destacar la tenacidad, un valor que puede ser denominador común de todos los deportistas, y que, como lo afirmó Antonio Casale, que esta vez tomó el lugar de Hernán Peláez como maestro de la ceremonia, no hay nada más edificante en la escala de valores para una sociedad que el deporte.

Puede leer: Willington Ortiz y un homenaje merecido: premio vida y obra del Deportista del Año

Y aunque son todos quienes representan la tenacidad, en esta oportunidad la ceremonia empezó reconociendo a Rafael Cerro, pesista cartagenero de 26 años, que en los pasados Juegos Panamericanos ganó una medalla de oro, pero que lo hizo dejando la imagen de haber llorado en su segundo intento, creyendo que era el último, y con la fuerza de esa frustración, ya en el último, logró registrar la marca que le dio la presea dorada. “‘Rafael, una y ganamos’, me dijo mi entrenador. Fue un compañero el que me hizo caer en cuenta que me quedaba un intento. Recordé mis entrenamientos, tantas concentraciones, ha sido un proceso de muchos años y ahí retomé las fuerzas”, aseguró Cerro.

Hubo varias imágenes conmovedoras en recuerdos y al momento de entregar los reconocimientos. Érika Lasso, judoca, recibió el premio Juego Limpio Guillermo Cano por haber socorrido a la rival que venció en los pasados Juegos Panamericanos, pues tras la victoria tuvo que cargar a su contrincante por un dolor en la rodilla que le impidió salir de la arena por sus propios medios. Un ejemplo de espíritu deportivo que fue reconocido no solo ayer a nivel nacional, sino también internacional en el marco de las pasadas competencias que se desarrollaron en Santiago de Chile.

El premio Vida y Obra fue para un viejo conocido, uno al que no le pasan los años, que muchos quieren y admiran, que para bastante gente es el mejor futbolista colombiano en la historia, el que ganó cuatro títulos con América y dos con Millonarios, equipo al que llegó hace pocas semanas para liderar el trabajo de las fuerzas básicas con su experiencia y su símbolo. Sí, Willington Ortiz, el que no deja perder la paciencia para las fotos y los halagos que tantos años después no deja de recibir.

Con los acordes del vallenato se celebró la distinción de la revelación del año en la rama femenina, que en esta ocasión fue para Natalia Linares, deportista cesarense de 20 años, que es la única atleta en lograr medallas de oro en todas las competencias del ciclo olímpico, Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Suramericanos Asunción 2022, Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023 y Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Le recomendamos: La historia de Kevin Quintero, el deportista del año: de Palmira a la cima del mundo

En la rama masculina el premio se le entregó a David Alonso, que aunque no pudo asistir, envió su mensaje desde España. El colombiano de 17 años ganó cuatro carreras y fue el mejor debutante de la temporada en el Campeonato Mundial de Moto 3.

Dilson Herrera y Fabián Pertuz, integrantes de la selección de Colombia de béisbol representaron a sus compañeros junto con José Mosquera, mánager, para recibir el premio al mejor equipo del año por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Sin duda, fueron los que la sacaron del estadio.

Por tercera vez Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, recibió el premio al mejor dirigente del año. Son innumerables los logros de los deportistas paralímpicos en los últimos años, pero en este la mayor hazaña fue alcanzar el tercer puesto para la delegación nacional en los Juegos Parapanamericanos.

Fue un año de contrastes para el ciclismo colombiano. En la ruta no nos fue bien, quizá la caída fue un poco estrepitosa, pero es que los procesos no son sencillos, y como ya varios lo han dicho, en los últimos 10 años nos acostumbramos a ver tantas victorias en las grandes carreras de Europa, que creíamos que ese idilio iba a durar toda la vida. Sin embargo, en la pista la situación fue diferente, pues los triunfos no han dejado de llegar, e incluso en esta disciplina se dieron varios ganadores este año. Uno de ellos, por ejemplo, fue John Jaime González, técnico de la selección de Colombia de ciclismo de pista, que con 52 años, y 23 asumiendo este cargo, ha logrado posicionar al país como una potencia, y es por esta razón que se hizo merecedor del galardón al mejor entrenador del año.

Dos homenajes que hacen justicia a lo que pudieron inspirar. El primero de ellos para Juan Pablo Ruiz, montañista, economista, columnista de este diario, que escaló los 64 picos más altos de Colombia, que lideró expediciones a los picos del Himalaya y conquistó la cima del monte Everest. Su nieta, su hijo y un amigo recibieron el homenaje de un hombre que aportó a la ciencia y al deporte en nuestro país y que deja una huella imborrable.

Le puede interesar: Video: reviva los mejores momentos de la ceremonia del Deportista del Año

Otro homenaje para Miguel Ángel Berrío, el hincha de Millonarios que el semestre pasado se practicó la eutanasia por padecer de una enfermedad degenerativa. Miguel Ángel pudo conocer al plantel y morir con su sueño cumplido. A las pocas semanas el cuadro azul ganó un título frente a Nacional y se lo dedicó a él por haber sido la inspiración y la fuerza. Su mamá y su hermana lo recordaron entre lágrimas y orgullo por su memoria.

Y llegaron los podios. Luego de la presentación del grupo de freestyle freeschool, que contó con la presencia de dos campeones nacionales de esta modalidad, llegaría el turno para reconocer el trabajo de Nelson Crispín, paranadador; Fabio Torres, parapowerlifter, y Karen Palomeque, paraatleta, que conformaron el podio del deporte paralímpico por sus múltiples logros a nivel internacional este 2023.

En la categoría juvenil, la ciclista Juliana Londoño, de 18 años; Nikol Ortega, nadadora con aletas, y el gimnasta Ángel Barajas -en representación suya estuvo Angélica Vivas, su mamá-, fueron los ganadores.

En el podio de la categoría mayores, Flor Denis Ruiz, atleta de 32 años, ocupó el tercer lugar; la ciclista Martha Bayona el segundo, y Kevin Santiago Quintero, también ciclista y campeón mundial del keirin, se llevó el primer puesto, así como el premio al deportista más votado en internet.

“Fue un año de ensueño, un año por el cual luché mucho. El 2022 me quedó como abrebocas para lo que iba a ser este 2023. Estoy muy satisfecho con todo lo realizado”, dijo Quintero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador