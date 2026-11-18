La jornada comenzó a las 6:30 de la mañana con la salida de la prueba principal, en medio de condiciones climáticas favorables y una temperatura fresca. Los atletas atravesaron sectores como Cuatro Esquinas, El Águila, El Porvenir, San Nicolás y Llanogrande, acompañados por cientos de espectadores que salieron a las calles para…

La Media Maratón de Rionegro celebró su edición número 22 con la participación de más de 3.500 corredores, que recorrieron las principales calles del municipio antioqueño en las distancias de 21, 11,5 y 6 kilómetros.

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La jornada comenzó a las 6:30 de la mañana con la salida de la prueba principal, en medio de condiciones climáticas favorables y una temperatura fresca. Los atletas atravesaron sectores como Cuatro Esquinas, El Águila, El Porvenir, San Nicolás y Llanogrande, acompañados por cientos de espectadores que salieron a las calles para alentarlos.

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La competencia masculina de 21 kilómetros tuvo uno de los finales más apretados de la jornada. Iván González se quedó con la victoria tras completar el recorrido en una hora, cinco minutos y 26 segundos, apenas un segundo por delante de Yhon Escamilla, quien registró 1:05:27. El tercer lugar fue para Jonathan Castillo, con 1:05:31, apenas cinco segundos después del ganador. Sergio Jaramillo terminó cuarto, con 1:06:18, y fue el mejor corredor de Rionegro en la clasificación general.

En la rama femenina, Kellys Arias se impuso con autoridad en los 21 kilómetros al detener el cronómetro en 1:13:50, con un ritmo promedio de tres minutos y 31 segundos por kilómetro. Carolina Tabares ocupó el segundo lugar con 1:17:48, mientras que Leidy Lozano completó el podio con 1:19:28. La diferencia de casi cuatro minutos entre la campeona y su principal perseguidora reflejó la superioridad de Arias en la prueba. Estefanía Aristizábal, cuarta con 1:25:34, fue la mejor representante local.

En la distancia de 11,5 kilómetros, María Jaramillo se quedó con el primer lugar de la categoría élite femenina gracias a un tiempo de 46 minutos y seis segundos. Paula Guzmán fue segunda con 48:41 y Elizabeth Espinosa terminó tercera con 49:59. En la clasificación masculina, el boletín oficial ubicó en las primeras posiciones a Abdel Cano, Mateo Guerra y Brayan Arenas, aunque sus registros aparecen señalados como tiempos parciales de vuelta. Entre los veteranos sobresalieron William Naranjo, ganador de la categoría A masculina con 41:10, y Sandra Hernández, vencedora de la misma categoría femenina con 48:14.

Los seis kilómetros también dejaron actuaciones destacadas. Fernando Alcalde ganó la categoría élite masculina con 18 minutos y 15 segundos, seguido por Emmanuel Calderón (18:25) y Daniel Herrera (18:46). Entre las mujeres, Ana Botero se impuso con 22:36, por delante de Loida Urbiñez y María Torres, quienes registraron 24:10. Esta distancia tuvo un carácter especialmente familiar, con la participación de niños, aficionados y corredores acompañados por sus mascotas. La competencia reunió deportistas de diferentes regiones del país, aunque Antioquia concentró la mayor participación, con 2.487 inscritos, de los cuales 1.060 fueron de Rionegro.

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