Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfazo de Max Verstappen

El piloto de Red Bull se impuso en el GP de Azerbaiyán y quiere darle la pelea al líder Oscar Piastri, quien abandonó en Bakú. Conozca, además, cómo le fue a Sebastián Montoya en la F2.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de septiembre de 2025 - 01:52 p. m.
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra en el parque cerrado tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la Ciudad de Bakú, en Bakú, el 21 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - OZAN KOSE
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó con gran autoridad el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, la 17ª ronda de las 24 de la temporada, mientras que el líder Oscar Piastri (McLaren) tuvo un accidente en la primera vuelta y abandonó, este domingo en Bakú.

En las calles de la capital azerbaiyana, azotadas por fuertes vientos, el cuatro veces campeón mundial superó al británico George Russell (Mercedes) y al español Carlos Sainz (Williams).

Solo noveno en la parrilla tras una salida de pista en la clasificación el sábado, Piastri prácticamente se quedó inmóvil en la salida y se encontró al final del grupo, antes de bloquear sus ruedas al frenar en la curva 5 y chocar de lleno contra el muro de protección.

Su compañero de equipo Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial, no aprovechó esta oportunidad para reducir significativamente la diferencia, terminando solo en sexto lugar.

El británico sumó seis puntos y todavía tiene una diferencia de 25 con respecto al australiano a siete carreras del final de la temporada.

Este pálido resultado de equipo también impidió a McLaren asegurar el título mundial de constructores, que ya parecía tener al alcance de la mano.

Verstappen, que salió desde la pole position, llevó a cabo una estrategia impecable sin cometer errores y finalmente ganó con una cómoda ventaja de 14 segundos sobre Russell.

El neerlandés, ya ganador en Monza hace dos semanas, registró la 67ª victoria de su carrera, la cuarta de esta temporada.

Con el abandono de Piastri, recuperó 25 puntos al australiano, pero todavía tiene un déficit de 69, una brecha que parece muy difícil de cerrar de aquí al final de la temporada.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ocupó el cuarto lugar, por delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que resistió magníficamente al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y a Norris en las últimas vueltas de la carrera.

El top 10 lo completaron los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls).

Posiciones de pilotos de la F1

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 324
  2. Lando Norris (McLaren) - 299
  3. Max Verstappen (Red Bull)- 255
  4. George Russell (Mercedes) - 212
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 165
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 121
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 78
  8. Alexander Albon (Williams) - 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39
  10. Nico Hulkenberg (Sauber) - 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) - 32
  12. Carlos Sainz (Williams) - 31
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) - 30
  15. Esteban Ocon (Haas)- 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) - 20
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18
  19. Oliver Bearman (Haas) - 16
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0

Posiciones de constructores de la F1

  1. McLaren - 623
  2. Mercedes - 290
  3. Ferrari - 286
  4. Red Bull - 272
  5. Williams - 101
  6. Racing Bulls - 72
  7. Aston Martin - 62
  8. Sauber - 55
  9. Haas - 44
  10. Alpine - 20

¿Cómo le fue a Sebastián Montoya en F2?

Luego de sufrir incluso llamas en la carrera esprint, el colombiano Sebastián Montoya finalizó en la décima posición, sumando un punto en el Mundial. En la clasificación general también es décimo con 75 unidades.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

