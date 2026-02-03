Logo El Espectador
Así quedó Camila Osorio en el ránking de la WTA tras su título en el Abierto de Filipinas

La colombiana tuvo un fin de semana inolvidable y sumó una nueva consagración a su carrera. ¿Cómo quedó en el escalafón mundial?

Fernando Camilo Garzón
03 de febrero de 2026 - 05:45 p. m.
María Camila Osorio, una de las mejores raquetas de Colombia.
Foto: EFE - Francisco Guasco
María Camila Osorio dio un salto clave en el ranking mundial tras coronarse campeona del WTA 125 de Manila, en Filipinas.

La cucuteña de 24 años ganó el título durante la madrugada del sábado 31 de enero de 2026 y ascendió del puesto 84 al 80 del escalafón de la WTA, asegurando su permanencia en el Top 100.

El trofeo llegó luego de una final exigente ante la croata Donna Vekic, a quien venció en tres sets (2-6, 6-3 y 7-5) tras dos horas y media de partido en el Rizal Memorial Tennis Center.

Fue el primer título de Osorio en la temporada y el cuarto de su carrera profesional, además de su primera consagración fuera de Colombia.

El campeonato le otorgó 125 puntos, aunque su ascenso no fue mayor debido a que no pudo defender lo hecho en el Abierto de Australia 2025.

Aun así, Manila representó un impulso clave de confianza para la colombiana, que venía de caer en primera ronda en Melbourne y encontró en Filipinas un torneo para reafirmar su lugar entre las cien mejores del mundo.

