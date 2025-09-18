Así quedó el medallero del Mundial de Patinaje tras el nuevo título de Colombia

Mariana Imitola Vásquez (izq.) y Angie Pacheco Loaiza, plata y oro respectivamente, en la prueba de los 10000m por puntos categoría junior. Foto: World Skate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia aseguró este jueves en Beidaihe, China, el título del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025 con dos días de anticipación. La delegación nacional firmó otra actuación imponente que le permitió coronarse antes del cierre del calendario, confirmando su dominio desde el primer bloque de pruebas de pista y refrendándolo en el circuito.

Con esta consagración, la selección nacional alcanzó su corona mundial número 22 y encadena 15 títulos consecutivos, una racha inédita que habla de proyecto, recambio y consistencia competitiva.

El botín acumulado hasta hoy respalda la etiqueta de superpotencia: 35 medallas repartidas en 15 oros, 13 platas y siete bronces, con triunfos en velocidad pura, pruebas intermedias y de fondo, tanto en juveniles como en mayores.

Grandes dominadores del medallero

En el cuadro general, Colombia marcha al frente con 15–13–7 (35), una diferencia holgada sobre Italia, que registra 6–5–5 (16). La distancia es de nueve oros y 19 preseas en el total.

Detrás de Italia aparecen Ecuador (3–1–0, 4), Corea (2–2–0, 4) y Chile (2–1–3, 6). Ese quinteto resume el pulso del campeonato, con Colombia marcando el ritmo desde el arranque.

Así ha sido el camino de Colombia en este Mundial

Desde el arranque, Colombia comenzó dominando. El debut dejó doble podio juvenil en 200 m meta contra meta (plata para Gisell Caicedo y bronce para Dairy Londoño), el primer oro con Kollin Castro en 200 m mayores damas (Geiny Pájaro fue plata) y el título de Mariana Imitola en 5.000 m puntos juvenil. Además, Diego Molina sumó bronce en 5.000 m puntos juvenil varones y Luz Karime Garzón añadió plata en 5.000 m puntos mayores damas.

Para el segundo día de competencia, Colombia firmó 1–2 en 10.000 m eliminación juvenil damas (oro Manuela Rodríguez, plata Mariana Imitola) y repitió la fórmula en 10.000 m eliminación mayores damas (oro Gabriela Rueda, plata Luz Karime). María Fernanda Timms ganó los 500 m + distancia con Kollin Castro como plata, y Juan Jacobo Mantilla se colgó el oro en 10.000 m eliminación mayores varones.

El mismo día, Jhon Edwar Tascón fue plata en 500 m + distancia mayores varones; en juveniles damas, María Ángela Maldonado y Gisell Caicedo cerraron con plata y bronce en 500 m + distancia. Hubo bronces de Wilmar Charris en 500 m + distancia y de Felipe Pinilla en 10.000 m eliminación varones. Balance del día: 4 oros, 5 platas y 3 bronces.

El remate en el óvalo entregó ocho medallas: oros de Manuela Saldarriaga (1.000 m juvenil), del relevo juvenil damas (Caicedo, Rodríguez, Londoño, Saldarriaga), de Kollin Castro (1.000 m mayores) y del relevo mayores damas (Rueda, Garzón, Castro, Timms); platas de Dairy Londoño (1.000 m juvenil), María Fernanda Timms (1.000 m mayores) y del relevo mayores varones (Mantilla, Tascón, Barrios, Escobar); y bronce del relevo juvenil varones (Aguilar, Charris, Pinilla, Molina).

Después, en las pruebas de circuito, en los 100 m carriles, Geiny Pájaro confirmó su trono con el oro (10.612), mientras Kollin Castro fue bronce. Y este jueves llegó el golpe final: oro y plata en 10.000 m puntos juvenil damas (Angie Loaiza, 18 pts; Mariana Imitola, 12), oro de Jacobo Mantilla en 10.000 m puntos mayores varones (17 pts), 1–2 en vuelta al circuito juvenil damas (oro María Ángela Maldonado, plata Gisell Caicedo) y el oro juvenil varones de Wilcar Aguilar en la vuelta al circuito, la medalla que certificó a Colombia como campeona del mundo con antelación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador