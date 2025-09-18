José Mourinho es nuevo entrenador del Benfica de Richard Ríos: así lo presentaron

José Mourinho empieza una nueva etapa en Portugal. Foto: Benfica

José Mourinho regresa al fútbol portugués para tomar las riendas del Benfica. El club lisboeta anunció oficialmente que el experimentado técnico será su nuevo entrenador y que se sentará en el banquillo el próximo sábado, según confirmó el presidente Rui Costa.

La noticia llega en un momento clave, ya que el equipo busca enderezar el rumbo tras la destitución de Bruno Lage, despedido luego de la derrota 3-2 frente a Qarabag en Champions y un empate en liga ante Santa Clara.

Uno de los jugadores que estará bajo la dirección de Mou será el colombiano Richard Ríos, quien ha contado con minutos en este arranque de temporada y espera mantener su titularidad con la llegada del nuevo técnico.

Mourinho regresa a casa: la de su archirrival

Mourinho tendrá la tarea de evaluar al plantel y ajustar piezas para competir tanto en la liga portuguesa como en la fase de liguilla de la Liga de Campeones, en la que Benfica espera avanzar tras un complicado arranque.

El regreso de Mourinho es un acontecimiento simbólico: vuelve a Portugal 21 años después de dejar el Oporto, club con el que alcanzó la gloria máxima al ganar la Champions League en 2004 antes de dar el salto al Chelsea. Su fichaje por el Benfica tiene un matiz especial, pues dirigirá al máximo rival del club donde se hizo leyenda, lo que ha generado reacciones encontradas entre los hinchas.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Además, el destino quiso que Mourinho llegue precisamente al equipo que lo eliminó de la Champions en la fase previa, lo que desencadenó su salida del Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán. Ahora, tendrá la oportunidad de revertir ese golpe deportivo transformándolo en un proyecto ambicioso con el Benfica, que busca consolidarse como uno de los grandes de Europa en esta temporada.

Con 62 años y una trayectoria que incluye pasos por Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United y Roma, Mourinho vuelve a ser el centro de atención mediática en Portugal. Los diarios deportivos han destacado su fichaje en portada, resaltando que ni su pasado en el Porto ha sido obstáculo para que el Benfica apueste por su experiencia y carisma para liderar al equipo.

Mourinho, que ya había dirigido brevemente al Benfica a comienzos de los 2000, afirmó en su presentación que “ningún entrenador le dice no a este club” y que aceptó la propuesta sin dudarlo. Con su llegada, la expectativa en Lisboa es máxima, y el próximo partido será la primera prueba para medir el impacto inmediato del técnico en un equipo que aspira a todo.

