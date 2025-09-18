Colombia sigue haciendo historia en el patinaje y logró otra vez el título mundial

La selección colombiana brilló en el Mundial de Patinaje en China. Foto: World Skate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltando aún dos jornadas de competencia en Beidaihe, China, la selección de Colombia aseguró su título mundial número 22 y el decimoquinto de manera consecutiva, confirmando su condición de potencia indiscutible en el patinaje de velocidad.

El país suma ya 15 oros, 13 platas y 7 bronces, cifras que le permiten coronarse anticipadamente y extender una hegemonía que lo mantiene como el rey absoluto de las pistas en el planeta.

La cosecha de este jueves estuvo marcada por un dominio abrumador. En los 10.000 metros puntos juvenil damas, Angie Loaiza se llevó el oro con 18 puntos y Mariana Imitola la plata con 12, en un doble podio que ratifica la fuerza de la nueva generación. En la misma distancia, pero en la categoría mayores varones, Jacobo Mantilla voló sobre la pista para quedarse con el oro, sumando la decimotercera presea dorada del campeonato para Colombia.

Más tarde, la vuelta al circuito femenino juvenil entregó otro 1-2 con María Ángela Maldonado como campeona y Gisell Caicedo asegurando la plata. Finalmente, Wilcar Aguilar cerró la jornada con la medalla de oro en la vuelta al circuito juvenil varones, la número 15 para Colombia y la que selló oficialmente la conquista del título mundial. Un triunfo tejido con esfuerzo, disciplina y pasión, que le pertenece a todo un país que vibra y rueda sobre ruedas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador