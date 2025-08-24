No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Así quedó la tabla en el Mundial de Moto2 con el histórico triunfo de David Alonso

Así se movió la clasificación general de la Moto2 con el triunfo del colombiano en el Gran Premio de Hungría.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 01:48 p. m.
David Alonso celebra su triunfo de este domingo en la Moto2.
David Alonso celebra su triunfo de este domingo en la Moto2.
Foto: Aspar Team
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

David Alonso firmó este domingo una actuación memorable en el Gran Premio de Hungría y escribió un nuevo capítulo en la historia del motociclismo colombiano.

El piloto de 19 años partió octavo en la parrilla, cayó hasta el puesto 11 en la primera vuelta, pero nunca perdió la calma. Con un ritmo constante y agresivo, aprovechó caídas, sanciones y errores de sus rivales para remontar posiciones hasta ponerse en la pelea por la victoria.

Vínculos relacionados

¡David Alonso hizo historia! Ganó su primera carrera en la Moto2: mire en video
En imágenes: la celebración de Millonarios en El Campín tras la goleada a Junior
Millonarios goleó a Junior en El Campín: así quedó la tabla de la Liga BetPlay

Su determinación se vio reflejada en la vuelta rápida de carrera, lo que marcó el inicio de un ataque impecable que lo llevó a superar a Dixon, Moreira y González.

Así fue la última vuelta: video

La definición quedó servida en la última vuelta, cuando Alonso adelantó al español Manuel González y resistió la presión en los metros finales.

Fue un cierre vibrante en Balaton Park, con Alonso defendiendo la punta hasta ver la bandera de cuadros y convirtiéndose en el primer colombiano en ganar una carrera de Moto2.

El brasileño Diogo Moreira fue segundo y González, tercero, en una competencia que además dejó fuera de combate a varios pilotos en la primera curva, como Vietti, Binder, Arenas, Orradre y Kunii.

¿Cómo quedó la clasificación general?

En la clasificación general, pese a ceder la victoria, González sigue líder con 204 puntos, seguido por Arón Canet (179) y Moreira (173). }

Alonso, gracias a su triunfo, escaló al puesto 14 con 68 unidades en su temporada debut.

La gesta en Hungría no solo representa un logro histórico para el país, sino que confirma el enorme potencial del joven piloto, quien ya sabe lo que es inscribir la bandera colombiana en lo más alto del podio de Moto2.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

David Alonso

Moto2

David Alonso moto2

Video David Alonso

moto gp2

David Alonso Motogp

Tabla Moto Gp

Tabla Moto 2

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar