Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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La delegación colombiana sigue escalando posiciones en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con apenas dos días de competencias, Colombia ya suma 19 medallas en total: cinco de bronce, ocho de plata y seis de oro, posicionándose en el segundo puesto.
Eso sí, México sigue en los más altos de la clasificación con 16 oros, 15 platas y 12 bronces para 43 medallas en total. Justo debajo de la delegación manita está Colombia , la cual empata con Cuba en preseas doradas. Eso sí, en el conteo general los nuestros superan a Cuba por cinco metales.
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Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- México | Oro: 16 | Plata: 15 | Bronce: 12 | Total: 43
- Colombia | Oro: 6 | Plata: 8 | Bronce: 5 | Total: 19
- Cuba | Oro: 6 | Plata: 2 | Bronce: 6 | Total: 14
- Venezuela | Oro: 4 | Plata: 5 | Bronce: 8 | Total: 17
- República Dominicana | Oro: 3 | Plata: 2 | Bronce: 8 | Total: 13
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Algunos medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
- Daniela Verswyvel (oro) esquí náutico
- Martina Piedrahita (plata) esquí náutico
- Tiro con arco femenino (bronce)
- Martina Piedrahita (oro) salto en esquí náutico
- Daniela Verswyvel (plata) salto esquí náutico
- Waterpolo acuático femenino (oro)
- John Pérez (bronce) judo masculino -81 kg
- Ferney Ruiz (bronce) judo masculino -73 kg
- María Paulina Pérez (oro) patinaje artístico femenino
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