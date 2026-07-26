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Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En total fueron 13 medallas las que sumó la delegación colombiana a su acumulado: cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de julio de 2026 - 12:45 a. m.
Gabriela Rodríguez Garza (c) de México, medalla de oro; Paola Coronado (i) de Guatemala, medalla de plata; y Anabel Molina de México, medalla de bronce, posan tras la competencia de tiro femenino este domingo 26 de julio, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.
Gabriela Rodríguez Garza (c) de México, medalla de oro; Paola Coronado (i) de Guatemala, medalla de plata; y Anabel Molina de México, medalla de bronce, posan tras la competencia de tiro femenino este domingo 26 de julio, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.
Foto: EFE - Orlando Barría
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La delegación colombiana sigue escalando posiciones en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con apenas dos días de competencias, Colombia ya suma 19 medallas en total: cinco de bronce, ocho de plata y seis de oro, posicionándose en el segundo puesto.

Eso sí, México sigue en los más altos de la clasificación con 16 oros, 15 platas y 12 bronces para 43 medallas en total. Justo debajo de la delegación manita está Colombia , la cual empata con Cuba en preseas doradas. Eso sí, en el conteo general los nuestros superan a Cuba por cinco metales.

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Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  1. México | Oro: 16 | Plata: 15 | Bronce: 12 | Total: 43
  2. Colombia | Oro: 6 | Plata: 8 | Bronce: 5 | Total: 19
  3. Cuba | Oro: 6 | Plata: 2 | Bronce: 6 | Total: 14
  4. Venezuela | Oro: 4 | Plata: 5 | Bronce: 8 | Total: 17
  5. República Dominicana | Oro: 3 | Plata: 2 | Bronce: 8 | Total: 13

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Algunos medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

  • Daniela Verswyvel (oro) esquí náutico
  • Martina Piedrahita (plata) esquí náutico
  • Tiro con arco femenino (bronce)
  • Martina Piedrahita (oro) salto en esquí náutico
  • Daniela Verswyvel (plata) salto esquí náutico
  • Waterpolo acuático femenino (oro)
  • John Pérez (bronce) judo masculino -81 kg
  • Ferney Ruiz (bronce) judo masculino -73 kg
  • María Paulina Pérez (oro) patinaje artístico femenino

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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