Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Gabriela Rodríguez Garza (c) de México, medalla de oro; Paola Coronado (i) de Guatemala, medalla de plata; y Anabel Molina de México, medalla de bronce, posan tras la competencia de tiro femenino este domingo 26 de julio, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana. Foto: EFE - Orlando Barría

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La delegación colombiana sigue escalando posiciones en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con apenas dos días de competencias, Colombia ya suma 19 medallas en total: cinco de bronce, ocho de plata y seis de oro, posicionándose en el segundo puesto.

Eso sí, México sigue en los más altos de la clasificación con 16 oros, 15 platas y 12 bronces para 43 medallas en total. Justo debajo de la delegación manita está Colombia , la cual empata con Cuba en preseas doradas. Eso sí, en el conteo general los nuestros superan a Cuba por cinco metales.

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Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México | Oro: 16 | Plata: 15 | Bronce: 12 | Total: 43 Colombia | Oro: 6 | Plata: 8 | Bronce: 5 | Total: 19 Cuba | Oro: 6 | Plata: 2 | Bronce: 6 | Total: 14 Venezuela | Oro: 4 | Plata: 5 | Bronce: 8 | Total: 17 República Dominicana | Oro: 3 | Plata: 2 | Bronce: 8 | Total: 13

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Algunos medallistas colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Daniela Verswyvel ( oro ) esquí náutico

Martina Piedrahita ( plata ) esquí náutico

Tiro con arco femenino ( bronce )

Martina Piedrahita ( oro ) salto en esquí náutico

Daniela Verswyvel ( plata ) salto esquí náutico

Waterpolo acuático femenino ( oro )

John Pérez ( bronce ) judo masculino -81 kg

Ferney Ruiz ( bronce ) judo masculino -73 kg

María Paulina Pérez (oro) patinaje artístico femenino

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