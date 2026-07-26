¡Habemus campeón! Robert Andrés Plazas se quedó con la Vuelta de la Juventud 2026

Robert Plazas, campeón de la Vuelta de la Juventud 2026. Foto: FCC

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La Vuelta de la Juventud tiene nuevo campeón. El boyacense Robert Plazas ganó la edición 2026 tras terminar primero en la clasificación general con 33 segundos de ventaja por encima de su compañero de equipo (Team Sistecrédito), Estiven García, quien se quedó con la sexta etapa de la carrera.

Respecto a esta última fracción, Juan Camilo Charris del equipo LCM Bogotá-Ciclismo Capital logró la victoria en esta séptima jornada. El joven ciclista de 18 años se impuso en los kilómetros finales a Felipe Bravo del GW Erco Sportfitness y a William Colorado de la escuadra de Nu Colombia.

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La corona volvió a Boyacá

Tuvieron que pasar dos años para que la Vuelta de la Juventud volviera a tener un campeón boyacense. El último, antes de Plazas este año, fue Héctor Ferney Molina en 2024. En esa ocasión la carrera terminó en el Meta.

El Team Sistecrédito dejó una gran imagen colectiva con otro de sus corredores en el podio de la general. Este fue Estiven García, quien finalizó la competencia juvenil en segundo, acompañado de Emerson Gordillo (Nu Colombia), en tercero.

Robert Andrés Plazas, quien ya había llamado la atención en el ciclismo colombiano como el mejor joven de la Clásica de Fusagasugá, sucede en el trono de la Vuelta de la Juventud a Juan Felipe Rodríguez, ganador en 2025.

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Clasificación general de la Vuelta a la Juventud 2026

Robert Andrés Plazas (Team Sistecredito) 22:00:12 Estiven García (Team Sistecredito) +0:00:33 Emerson Gordillo (Nu Colombia) +0:00:53 Mauricio Zapata (Team Sistecredito) +0:00:58 William Colorado (Nu Colombia) +0:01:01 Jaider Muñoz (Team Sistecredito) +0:02:21 Juan David Urian (Team Sistecredito) +0:02:26 Jerónimo Calderón (Team Sistecredito) +0:02:32 Jhohan Stiven Marín (FUNRV – VIma – Machine) +0:02:41 Juan Camilo Espitia (Avinal - Alc Carmén Viboral) +0:02:50

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Último ganador de la Vuelta a la Juventud 2026

El bogotano Juan Charris, del equipo LCM Bogotá-Ciclismo Capital, ganó la séptima y última etapa de la Vuelta de la Juventud este domingo 26 de julio. Además, consiguió su primer triunfo en esta competición juvenil.

Su ataque en los últimos kilómetros fue suficiente para llegar primero a la línea de meta luego de un recorrido de 181,2 kilómetros. La sesión de hoy pasó por Duitama, Sopó, Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita.

Lo acompañaron en el podio del día con el mismo tiempo Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) y William Colorado (Nu Colombia), segundo y tercero respectivamente. Una jornada muy pareja para cerrar el telón de la Vuelta de la Juventud.

Séptima etapa de la Vuelta a la Juventud 2026

Juan Camilo Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital) 4:18:04 Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) 4:18:04 William Colorado (Nu Colombia) 4:18:04 Santiago Bermúdez (Cotrafa S-Bielas Occidente) 4:18:04 Cristian Damina Vélez (Team Sistecredito) 4:18:04 Emerson Gordillo (Nu Colombia) 4:18:04 Juan David Restrepo (Avinal - Alc Carmén Viboral) 4:18:04 Andrés Sebastián Umbarila (Motomart - SBC Team) 4:18:04 Juan David Bernal (AG Nectar-C Marca Natural) 4:18:04 Jhohan Stiven Marín (Funvr - Vima Machine) 4:18:04

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