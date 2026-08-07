Así va el medallero de los Centroamericanos tras una jornada con nueve oros para Colombia

Ángel Barajas, sin duda, es una de las figura de Colombia en los Centroamericanos. Este jueves volvió a celebrar otro oro. Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Colombia dio otro paso importante para cerrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como la segunda mejor delegación del certamen. El equipo nacional tuvo este jueves una jornada destacada, en la que consiguió 29 medallas, nueve de ellas de oro, y amplió su ventaja sobre Cuba, su principal perseguidor en la clasificación general.

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La gimnasia artística volvió a tener como gran protagonista a Ángel Barajas. El colombiano conquistó los títulos en barras paralelas y barra fija y terminó su participación con cuatro oros, pues anteriormente también había ganado el concurso completo individual y la competencia por equipos. Su actuación lo consolidó como una de las principales figuras colombianas de los Juegos.

El levantamiento de pesas también aportó un título gracias a Karen Mosquera, campeona de los 63 kilogramos después de imponerse con 107 kg en el arranque y 125 kg en el envión.

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En natación artística, Gustavo Sánchez se quedó con el primer lugar en la prueba solo free, mientras que la esgrima celebró el oro del equipo colombiano de espada tras superar 34-33 a Venezuela.

Los otros títulos de la jornada llegaron desde el karate y el ecuestre. Rubén Henao se coronó en los 84 kg del kumite y el equipo masculino colombiano también fue campeón en kata. Robert Teran, por su parte, se impuso en la prueba individual de saltos, completando una jornada en la que los nueve oros estuvieron repartidos entre seis disciplinas diferentes.

Así quedó el medallero tras una nueva jornada en los Centroamericanos

La clasificación oficial actualizada posteriormente muestra que Colombia ya llegó a 81 oros, 90 platas y 75 bronces, para un total de 246 medallas. México domina ampliamente con 157 títulos, 103 platas y 101 bronces (361 preseas), mientras que Cuba aparece tercera con 42 oros, 40 platas y 52 bronces (134). Así, Colombia tiene una ventaja de 39 medallas de oro sobre los cubanos, una diferencia que la deja muy cerca de asegurar el segundo puesto.

El top cinco lo completan Venezuela y República Dominicana. Los venezolanos marchan cuartos con 37 oros, 55 platas y 92 bronces, para 184 medallas, mientras los anfitriones ocupan la quinta posición con 30 oros, 32 platas y 60 bronces, para un acumulado de 122. Colombia afrontará este viernes nuevas competencias en disciplinas como atletismo, boxeo, canotaje, esgrima, fútbol masculino, natación artística, levantamiento de pesas, squash, tenis de mesa y voleibol.

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