Así va la tabla de goleadores de la Champions League: Luis Díaz, en el top-10

Culminada la cuarta jornada de la Champions League, con Bayern Múnich como líder de la tabla general, Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, se consolidó como el máximo artillero del torneo con seis goles en tres partidos.

El atacante nigeriano atraviesa un momento excepcional y ha sido la principal figura del equipo turco, que sorprende en Europa con su agresividad ofensiva y su paso firme hacia los octavos de final. Su instinto goleador y potencia física lo han convertido en el delantero más determinante del certamen hasta ahora.

Detrás de Osimhen aparecen tres de los grandes nombres del continente: Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, todos con cinco tantos, mientras que Lautaro Martínez, Marcus Rashford y Anthony Gordon suman cuatro cada uno.

En la octava casilla figura Luis Díaz, con tres goles en cuatro partidos con el Bayern Múnich.

El colombiano, protagonista en la última fecha con un doblete ante el PSG, alcanzó además los 14 goles en su carrera en Champions, convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo.

La tabla de artilleros refleja el dominio de los grandes delanteros en una edición de altísimo nivel. Osimhen, con su eficacia y liderazgo en el Galatasaray, se mantiene en lo más alto, aunque la pelea sigue abierta con estrellas consolidadas que amenazan su trono.

La quinta jornada promete un nuevo pulso entre artilleros que, más allá de los goles, encarnan el espectáculo y la jerarquía que definen a la Champions League.

