Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así va la tabla de goleadores de la Champions League: Luis Díaz, en el top-10

Después de su doblete en la cuarta fecha de la Liga de Campeones, el guajiro se metió en la lista de mayores artilleros.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
06 de noviembre de 2025 - 12:07 a. m.
Luis Díaz festeja con Bayern Múnich.
Luis Díaz festeja con Bayern Múnich.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Culminada la cuarta jornada de la Champions League, con Bayern Múnich como líder de la tabla general, Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, se consolidó como el máximo artillero del torneo con seis goles en tres partidos.

El atacante nigeriano atraviesa un momento excepcional y ha sido la principal figura del equipo turco, que sorprende en Europa con su agresividad ofensiva y su paso firme hacia los octavos de final. Su instinto goleador y potencia física lo han convertido en el delantero más determinante del certamen hasta ahora.

Vínculos relacionados

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, el hombre que rompió el reloj del mundo
Así quedó la tabla de la Champions League después de la cuarta fecha: Bayern, superlíder
“Mi bicicleta desapareció”: Egan Bernal denunció el robo de un preciado recuerdo

Detrás de Osimhen aparecen tres de los grandes nombres del continente: Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, todos con cinco tantos, mientras que Lautaro Martínez, Marcus Rashford y Anthony Gordon suman cuatro cada uno.

En la octava casilla figura Luis Díaz, con tres goles en cuatro partidos con el Bayern Múnich.

El colombiano, protagonista en la última fecha con un doblete ante el PSG, alcanzó además los 14 goles en su carrera en Champions, convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo.

La tabla de artilleros refleja el dominio de los grandes delanteros en una edición de altísimo nivel. Osimhen, con su eficacia y liderazgo en el Galatasaray, se mantiene en lo más alto, aunque la pelea sigue abierta con estrellas consolidadas que amenazan su trono.

La quinta jornada promete un nuevo pulso entre artilleros que, más allá de los goles, encarnan el espectáculo y la jerarquía que definen a la Champions League.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

Goleadores Champions

Champions League hoy

Champions hoy

Partidos de Champions

Luis Díaz en la Champions

Bayern Múnich

Bayern

Fútbol Mundial

Luis Díaz hoy

Tabla de Goleadores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.