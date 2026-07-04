¿Juanfer Quintero, titular contra Suiza? Los impresionantes números que consiguió vs. Ghana

El mediocampista de la selección de Colombia firmó una actuación sobresaliente en la clasificación a octavos contra la selección africana. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

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Juan Fernando Quintero cambió el ritmo del partido contra Ghana y dejó una actuación que lo puso por encima de cualquier otro futbolista en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un apartado clave: la creación de oportunidades de gol.

El volante colombiano necesitó apenas 25 minutos para convertirse en el jugador que más opciones generó en toda la ronda, un rendimiento que volvió a abrir el debate sobre su importancia dentro de la selección de Colombia.

Juan Fernando Quintero lideró la creación de oportunidades en el Mundial

El mediocampista fue el futbolista que más influyó en la generación de acciones ofensivas de Colombia contra Ghana. En apenas 25 minutos disputados creó cinco opciones de gol, una cifra que superó no solo a James Rodríguez y al resto de sus compañeros, sino también a todos los jugadores que participaron en los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El dato adquiere todavía más relevancia al compararlo con otros referentes del fútbol internacional que disputaron muchos más minutos en sus respectivos encuentros, como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Mo Salah.

Además de esas cinco ocasiones creadas, Quintero completó una presentación muy sólida desde lo estadístico. Acertó el 100 % de los pases que intentó y todos fueron progresivos, es decir, dirigidos hacia adelante para impulsar el ataque del equipo.

Las estadísticas de Juan Fernando Quintero contra Ghana

El rendimiento del volante quedó reflejado en varios indicadores durante el compromiso:

Tocó el balón 24 veces y solo perdió la posesión en una ocasión.

Remató dos veces al arco.

Ejecutó tres centros y completó dos.

Acertó los 19 pases que intentó, de los cuales 17 fueron en campo rival.

Completó los cuatro pases largos que realizó.

Recuperó el balón en dos oportunidades.

Recorrió 2,9 kilómetros durante el partido.

¿Qué significa crear opciones de gol?

Las estadísticas avanzadas consideran que un jugador crea oportunidades de gol cuando genera situaciones claras de remate para sus compañeros mediante pases filtrados, centros o acciones que rompen líneas defensivas, sin que necesariamente la jugada termine en anotación.

Para medir esa capacidad se utilizan indicadores como las asistencias esperadas (xA), que calculan la probabilidad de que un pase finalice en gol, además de los pases clave, los envíos al área y métricas que evalúan la participación del futbolista en la construcción de las acciones ofensivas.

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Los números de Quintero volvieron a alimentar una comparación que desde hace varios años acompaña a la selección de Colombia. Tanto él como James Rodríguez desempeñan funciones similares dentro del equipo, razón por la cual solo han coincidido en cancha en 12 partidos.

Tras la victoria sobre Ghana, el técnico Néstor Lorenzo explicó la decisión de utilizar a Quintero como variante en el segundo tiempo.

“Fue un cambio táctico en ese momento y después otro cambio táctico con Juan Fernando Quintero, por las características, porque entra, sale un volante, entra un volante, pero debido a las características de uno y de otro, un poco cambia, ¿no? Entonces, pensamos que era lo que necesitaba el partido en ese momento”.

Juanfer sigue ampliando su legado con Colombia

El encuentro con Ghana también tuvo un valor especial para el mediocampista. Juan Fernando Quintero llegó a 10 partidos disputados en Copas del Mundo, igualando el registro de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón entre los futbolistas colombianos con más presencias mundialistas.

El volante disputa su tercera Copa del Mundo, luego de haber participado en Brasil 2014 y Rusia 2018, torneos en los que dejó actuaciones destacadas con goles y asistencias. Con ese registro, solo James Rodríguez lo supera, al acumular 12 encuentros con la selección de Colombia en mundiales.

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Además, Quintero tiene un nuevo objetivo al alcance. Hasta ahora, únicamente él y Juan Guillermo Cuadrado han logrado marcar en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo con Colombia. Si consigue un gol en el Mundial 2026, se convertirá en el primer futbolista colombiano en anotar en tres Copas del Mundo distintas.

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