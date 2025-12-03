Así va la tabla de medallas en los Juegos Bolivarianos: Colombia, cerca de los 100 oros

Colombia, campeón bolivariano en vóleibol. Foto: Ministerio del Deporte

Colombia sigue brillando y cerró la jornada del martes 2 de diciembre con 96 oros, 83 platas y 55 bronces (234 medallas en total), consolidando su liderato en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y acercándose al umbral de los 100 títulos.

El impulso del día lo dio una cosecha de nueve oros que mantuvo al país firme en lo más alto del tablero.

El atletismo volvió a ser la base del rendimiento nacional con cinco medallas doradas gracias a Valeria Araújo en los 100 metros vallas, Ronal Longa en los 100 metros planos, Ronald Grueso en impulsión de bala, Arnovis Dalmero en salto largo y Julio Ángulo en decatlón —este último con récord nacional de 8089 puntos—.

A estos resultados se sumaron los oros del ciclismo de pista con Lina Hernández en el ómnium y Kevin Quintero en la velocidad, además del título del voleibol masculino tras vencer 3–0 a Venezuela, y el triunfo de Francisco José Balanta en judo (-100 kg).

La jornada también dejó avances importantes en otros deportes: el billar cerró con Andrea Cardona como subcampeona de heyball femenino y un balance total de cinco oros, dos platas y un bronce, mientras el béisbol masculino sumó su tercera victoria consecutiva y el futsal cayó en semifinales ante Paraguay por penaltis. El tenis de mesa femenino aseguró su lugar en la final por equipos frente a Chile, y el boxeo clasificó a tres finalistas, además de un bronce con Valeria Arboleda.

En total, Colombia sumó nueve oros, ocho platas y dos bronces en un día que reafirmó su dominio en los Bolivarianos.

