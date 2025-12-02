Paisas vs. Cimarrones: fechas y horarios de la final de la liga de baloncesto en Colombia

Paisas inicia la defensa de su corona contra Cimarrones, que llega fortalecido tras una sorprendente clasificación. Foto: Archivo Particular

La Liga de Baloncesto Profesional 2025-II llegó al punto cumbre del campeonato con la final entre Cimarrones del Chocó y Paisas de Medellín, dos modelos opuestos de recorrido reciente, disputarán desde el próximo 4 de diciembre.

Por un lado, el equipo chocoano llega con la carga de haber sorteado un camino complejo tras un arranque irregular. Del otro, los campeones defensores buscan que la palabra “bicampeonato” deje de ser una expectativa y se convierta en una afirmación.

El retorno de Cimarrones a una final no fue casualidad ni producto de un golpe de suerte. Aunque su registro en la fase regular —tres victorias y nueve derrotas— podría sugerir fragilidad, el equipo aprovechó el ingreso al repechaje y se reforzó de gran manera, sumando nuevas piezas que le dieron un nuevo aire al equipo.

La renovación dio fruto en los playoffs y le permitió al equipo chocoano mostrar una versión más sólida, capaz de imponerse en momentos críticos. Su triunfo sobre Toros del Valle en cuatro juegos, calificado por muchos como sorpresivo, le dio un impulso emocional que hoy los mantiene a un paso de su tercera estrella.

Del lado antioqueño, la preparación ha sido meticulosa. El grupo dirigido por Daniel Seoane destaca por su estructura y por un plantel que llega completo, incluidos los tres jugadores que actuaron recientemente con la selección de Colombia. Para el técnico, una de las claves del crecimiento respecto al semestre anterior ha sido el ajuste en la conducción del juego: “Somos más físicos, tenemos más talla y jugamos con mayor control en la pintura”, ha recalcado. Y aunque la serie comienza en su casa, no duda en reconocer el oficio del rival: “Cimarrones es un equipo duro, con jugadores experimentados y extranjeros que marcan diferencia”.

Uno de los líderes del plantel, Soren de Luque, coincide en que será una final intensa, marcada por el contacto y por la necesidad de minimizar errores. Su mensaje apunta a la concentración: “No queremos sorpresas. Defender bien y ser contundentes como equipo es nuestra misión”.

Programación de las finales de baloncesto en Colombia

El calendario está dispuesto y marca el ritmo de una semana determinante: juegos 1 y 2 en Medellín (4 y 5 de diciembre), traslado a Quibdó para el juego 3 (9 de diciembre) y, de ser necesario, un cuarto duelo el 10. Si la serie exige un quinto partido, el cierre será nuevamente en el coliseo Iván de Bedout, el 13 de diciembre, escenario donde Paisas se siente en casa pero donde también Cimarrones ha aprendido a resistir.

Los juegos se podrán ver por Win Sports y por YouTube.

Así, la final no solo pone cara a cara a dos aspirantes al título, sino que enfrenta modelos de juego distintos, recorridos dispares y ambiciones que chocan en un mismo objetivo. Uno sueña con el bicampeonato, el otro con escribir una nueva página en su historia. La cancha decidirá cuál versión prevalece.

